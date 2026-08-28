Muğla'daki Yılanlı Dağı'nda Yangın: 3 Helikopter ve 5 Arazözle Müdahale Sürüyor

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Yılanlı Dağı mevkisinde çıkan yangına ekipler, 3 helikopter ve 5 arazözle müdahale ediyor.

Yılanlı Dağı Kurdu mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölge çok sayıda ekip sevk edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgeye sevk edilen 3 helikopter ve 5 arazözle ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: ANKA