Muğla'daki Yılanlı Dağı'nda Yangın: 3 Helikopter ve 5 Arazözle Müdahale Sürüyor
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yılanlı Dağı Kurdu mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde 3 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Haber: Esma TURAN
(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Yılanlı Dağı mevkisinde çıkan yangına ekipler, 3 helikopter ve 5 arazözle müdahale ediyor.
Yılanlı Dağı Kurdu mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölge çok sayıda ekip sevk edildi.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgeye sevk edilen 3 helikopter ve 5 arazözle ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: ANKA