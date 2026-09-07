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Muğla'da orman yangınının enerjisi büyük oranda düşürüldü

Muğla'da orman yangınının enerjisi büyük oranda düşürüldü
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde başlayarak Ula ilçesine sıçrayan orman yangınının enerjisinin büyük oranda düşürüldüğü bildirildi. Yangın nedeniyle 3 ev tahliye edildi, Muğla-Denizli kara yolu ise güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı.

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde başlayarak Ula ilçesine sıçrayan orman yangınının enerjisinin büyük oranda düşürüldüğü bildirildi. Yangın nedeniyle 3 ev tahliye edildi, Muğla- Denizli kara yolu ise güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Ula ilçesine sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının enerjisinin büyük oranda düşürüldüğü, ekiplerin alevleri tamamen kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü bildirildi.

Menteşe ilçesine bağlı Yaraş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle Ula ilçesine bağlı Armutçuk Mahallesi'ne de sıçrayan yangına 7 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 7 dozer, 62 su tankeri, 12 iş makinesi ve 232 personelle müdahale edilirken, 11 araç ve ambulans da tahliye çalışmalarına destek veriyor.

3 EV BOŞALTILDI

Muğla Valisi İdris Akbıyık, ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürüttüğünü belirterek, müdahalenin havadan ve karadan sürdüğünü söyledi.

Akbıyık, "Menteşe'de 2, Ula'da 1 olmak üzere toplam 3 ev boşaltıldı. Üç büyükbaş ve 100 küçükbaş hayvan tahliye edildi. Bölgede rüzgar etkili" dedi.

Kaynak: ANKA
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