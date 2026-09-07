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Galatasaray'ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek

Galatasaray'ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek
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UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Sporting ile karşılaşacak. Müsabakada Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalacak. Eskas'ın yardımcılıklarını Tjan Erik Engan ve Alf Olav Rossland üstlenirken, dördüncü hakem Sigurd Kringstad olacak. VAR'da Alman Christian Dingert, AVAR'da ise Belçikalı Bram Van Driessche görev alacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanacak Sporting- Galatasaray maçında Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Portekiz ekibi Sporting ile deplasmanda karşılaşacak. Söz konusu müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını Tjan Erik Engan ile Alf Olav Rossland yapacak. Maçın dördüncü hakemi Sigurd Kringstad olacak.

Sporting - Galatasaray maçında VAR'da Alman Christian Dingert, AVAR'da da Belçikalı Bram Van Driessche görev alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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