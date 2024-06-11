Muğla'da kaybolan genç 10 gün sonra komşu ülkede bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde 10 gün önce tekne ile balık tutmak için denize açılan Kemal Atakan Aydoğan, rüzgarla sürüklenen Rodos adası açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Aydoğan, Datça'da haziran ayının başında balık tutmak için tekne ile denize açıldı. Açık denizde rüzgara yakalanan Aydoğan, sürüklenerek Rodos açıklarına geldi. Aydoğan, Rodos açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, karasularına izinsiz girmesi nedeniyle gözaltına alındı.

Kemal Atakan Aydoğan

ANNESİNİ RODOS'TAN ARAYIP YARDIM İSTEDİ

10 gündür kayıp olan Kemal Atakan Aydoğan'ın annesi Ful Yanbak Aydoğan resmi makamlara başvurarak oğlunun kayıp olduğunu belirterek bulunması için yardım talep etti. Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Kemal Atakan Aydoğan, günler sonra Rodos'tan annesini arayarak yardım talebinde bulundu. Yunanistan'a kaçak yollardan girdiği iddiası ile gözaltına alınan Datçalı gencin, annesine, Rodos'ta tarla ve bahçe işlerinde çalıştırıldığını söylediği öğrenildi. Gencin, bir an önce Datça'ya dönmek istediği de ortaya çıktı.

Akıllara durgunluk veren olay sonrası anne Aydoğan, Datça İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na başvurdu. Anne Aydoğan'ın başvurusu üzerine Yunan makamları ile Türk resmi makamları arasında Kemal Atakan Aydoğan'ın iadesine yönelik girişimler başlatıldı.