Muğla'da "Kanlı Ay" görüntülendi

Muğla'da gerçekleşen Tam Ay Tutulması, gökyüzü meraklıları tarafından heyecanla izlendi. Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle oluşan kızıl görüntü, Muğla'nın eşsiz manzarasıyla birleşerek büyüleyici bir görsel şölen sundu.

Muğla ve ilçelerinde gökyüzü meraklıları, 2026 yılının en önemli astronomik olaylarından biri olan "Kanlı Ay" tutulmasını heyecanla takip etti. Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle oluşan kızıl görüntü, Muğla'nın eşsiz sokak ışıklarıyla birleşerek görsel bir şölen sundu.

Muğla genelinde akşam saatlerinde gökyüzünde nadir görülen bir doğa olayı yaşandı. Bilimsel adıyla "Tam Ay Tutulması" olarak bilinen ve Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle oluşan "Kanlı Ay", Muğla semalarında çıplak gözle net bir şekilde izlendi.

Güneş ışınlarının Dünya atmosferinden geçerek kırılması sonucu Ay yüzeyine yansıyan bakır ve kızıl tonlar, Muğla'nın kendine has mimarisi ve sokak aydınlatmalarıyla birleşince ortaya büyüleyici manzaralar çıktı. Tutulmanın en belirgin olduğu anlarda gökyüzündeki kızıllık, şehrin silüetiyle bütünleşerek vatandaşlara unutulmaz dakikalar yaşattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

