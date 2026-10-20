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Muğla'da İyilik Var Projesi kapsamında kurumlar arası koordinasyon toplantısı yapıldı

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Muğla'da İyilik Var Projesi kapsamında kurumlar arası koordinasyon toplantısı yapıldı
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Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda İyilik Var Projesi kapsamında kurumlar arası iş birliği ele alındı. Toplantıya İl Müdürü Mahmut Selçuk başkanlık etti; projenin geniş kitlelere ulaştırılması ve dayanışma faaliyetleri görüşüldü.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, "İyilik Var" Projesi kapsamında kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması amacıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk başkanlığında düzenlenen toplantıya, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve kuruluş müdürlerinin yanı sıra Muğla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) İl Müdürü İbrahim Ertaş da katıldı.

Kurumlar arası iş birliği ele alındı

Toplantıda, "İyilik Var" Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı. Projenin daha geniş kitlelere ulaştırılması, toplumsal dayanışma bilincinin artırılması amacıyla gerçekleştirilebilecek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurumlar arası iş birliğinin öneminin vurgulandığı toplantıda, ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmaların daha etkin yürütülmesi ve sosyal dayanışmayı güçlendirecek faaliyetlerin geliştirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Toplantının, "İyilik Var" Projesi kapsamında kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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