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Muğla'da Havai Fişek ve Diğer Piroteknik Maddelerin Kullanımı Yasaklandı

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Muğla Valiliği, orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler kapsamında havai fişek, dilek balonu, maytap gibi piroteknik maddelerin izinsiz ve mevzuata aykırı kullanımını yasakladı.

Muğla'da patlayıcı ve yanıcı maddeler olan havai fişek, dilek balonu, maytap, torpil, kızkaçıran, tabanca mantarı, işaret fişeği ve roma kandilinin mevzuata aykırı ve izinsiz alımı, satımı, kullanılması ve bulundurulması yasaklandı.

Muğla Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yüzde 70'i ormanlarla kaplı olan ilimiz, orman yangınlarına karşı son derece hassas bir yapıya ve coğrafyaya sahip olduğundan, orman yangınlarıyla mücadelede alınacak tedbirler yangınların önlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Yangın risk ve hassasiyetinin arttığı yaz aylarında yeni ek tedbirler alınması ihtiyacı ortaya çıkmış olup, ilimizde nişan, düğün, uğurlama, resmi ve milli bayramlar, çeşitli açılış, kutlama ve organizasyonlarda, özel günlerde havai fişek, dilek balonu, torpil ve diğer piroteknik maddelerin izinsiz ve mevzuata aykırı şekilde kullanılması başta ormanlarımızın yanarak yok olmasına ve halkımızın can ve mal güvenliğinin zarar görmesine sebep olmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Valilik açıklamasında, vatandaşların can ve mal güvenliğini ve ormanları korumak amacıyla yangına sebebiyet verebilecek piroteknik maddelerin (havai fişek, dilek balonu, maytap, torpil, kızkaçıran, tabanca mantarı, işaret fişeği, roma kandili ve her türlü maytap) mevzuata aykırı ve izinsiz olarak alımı, satımı, kullanılması ve bulundurulmasının yasaklandığı belirtildi.

Valilik tarafından alınan genel emir doğrultusunda, genel ve özel kolluk birimleri başta olmak üzere yetkili, görevli ve sorumlu bütün kamu görevlilerinin gerekli denetim ve takipleri yapmaları istendi. Yasağa uymayanlar hakkında Kabahatler Kanununun 8 ilgili maddeleri uyarınca gerekli adli ve idari işlemler başlatılacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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