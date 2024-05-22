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Muğla'da Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Büyük İlgi Gördü

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2024 Cami ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Muğla İl Finali büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Yarışmanın sonucunda birinci olan din görevlileri, Muğla'yı Bölge Yarışması'nda temsil etme hakkı kazandı.

2024 Cami ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Muğla İl Finali büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Yarışma, Muğla İl Müftülüğü Konferans Salonunda yapıldı. Yarışmanın komisyon başkanlığını Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı üstlenirken, komisyon üyesi olarak Müftü Yardımcısı Sema Özbakış, Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın, Uzman Vaiz Nesibe Reçper ve İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Eyyup Bozlakoğlu yer aldı. Yarışma öncesinde konuşan Müftü Yaşar Çapçı, katılımcılara kuralları ve puanlama kriterlerini bir kez daha hatırlattı. Medeni cesaretlerinden dolayı tüm katılımcıları tebrik eden Çapçı, yarışmacılara başarılar diledi.

Din görevlileri, okuma sıralarını ve okuyacakları yerleri kura çekerek belirledi. Hafızlık yarışmasına dört, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasına ise iki din görevlisi katıldı. Yarışmacılar birinci olabilmek ve Muğla'yı bölge yarışmalarında temsil edebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışma sonucunda, Hafızlık Yarışmasında Milas İlçesinden Hafız Üstat Cihat, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında ise Menteşe İlçesinden Hafız Burak Şekercioğlu birinci oldu. Birincilere Türkiye Diyanet Vakfı Muğla Şubesi tarafından çeyrek altın, ikincilere gram altın, üçüncülere ise yarım gram altın ile birlikte tüm yarışmacılara Başkanlık eserlerinden oluşan set hediye edildi.

Birinci olan din görevlileri, Muğla'yı Bölge Yarışması'nda temsil etme hakkı kazandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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