Menteşe'de çocuk şenliği coşkusu

Muğla'da gönüllü gençler, Menteşe Borsa İstanbul İlkokulu öğrencileri için düzenlenen çocuk şenliğinde bir araya geldi. Renkli görüntülerin sahne olduğu etkinlikte, minik öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Menteşe Borsa İstanbul İlkokulu'nda gerçekleştirilen çocuk şenliği, gönüllü gençlerin enerjisi ve dayanışma ruhuyla renkli bir organizasyona dönüştü. Hafta içinde düzenlenen etkinlikte gönüllü gençler, ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek onların heyecanına ve mutluluğuna ortak oldu.

Şenlik kapsamında okul bahçesinde çocuklar için çeşitli oyunlar, yarışmalar ve birbirinden eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Gönüllü gençlerin abileri ve ablalarıyla birlikte geleneksel ve modern oyunları oynayan minik öğrenciler, keyifli bir gün geçirmenin tadını çıkardı. Okul bahçesini dolduran çocukların neşesi ve enerjisi şenliğe ayrı bir anlam katarken, ortaya çıkan güzel görüntüler yüzleri güldürdü.

Organizasyon komitesi, çocukların sosyal ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan bu anlamlı etkinliğe katılan tüm öğrencilere, projede aktif rol oynayan fedakar gönüllü gençlere ve okul yönetimi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çocuk şenliği, öğrencilerin ve gönüllü gençlerin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafları ile sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı