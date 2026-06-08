Haberler

Menteşe'de çocuk şenliği coşkusu

Menteşe'de çocuk şenliği coşkusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da gönüllü gençler, Menteşe Borsa İstanbul İlkokulu öğrencileri için düzenlenen çocuk şenliğinde bir araya geldi. Oyunlar ve aktivitelerle minik öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Muğla'da gönüllü gençler, Menteşe Borsa İstanbul İlkokulu öğrencileri için düzenlenen çocuk şenliğinde bir araya geldi. Renkli görüntülerin sahne olduğu etkinlikte, minik öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Menteşe Borsa İstanbul İlkokulu'nda gerçekleştirilen çocuk şenliği, gönüllü gençlerin enerjisi ve dayanışma ruhuyla renkli bir organizasyona dönüştü. Hafta içinde düzenlenen etkinlikte gönüllü gençler, ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek onların heyecanına ve mutluluğuna ortak oldu.

Şenlik kapsamında okul bahçesinde çocuklar için çeşitli oyunlar, yarışmalar ve birbirinden eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Gönüllü gençlerin abileri ve ablalarıyla birlikte geleneksel ve modern oyunları oynayan minik öğrenciler, keyifli bir gün geçirmenin tadını çıkardı. Okul bahçesini dolduran çocukların neşesi ve enerjisi şenliğe ayrı bir anlam katarken, ortaya çıkan güzel görüntüler yüzleri güldürdü.

Organizasyon komitesi, çocukların sosyal ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan bu anlamlı etkinliğe katılan tüm öğrencilere, projede aktif rol oynayan fedakar gönüllü gençlere ve okul yönetimi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çocuk şenliği, öğrencilerin ve gönüllü gençlerin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafları ile sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Bu resmen savaş ilanı! Füzeleri ateşleyip Kızıldeniz'i kapattılar
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: 'İkimiz de çekilelim' dedi yeni isim önerdi

Sürpriz teklif! "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlkay Gündoğan'dan sürpriz hamle! O kulübe ortak olacak

İlkay'dan sürpriz hamle! Anlaşma tamam gibi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Başkanlık zaferi sonrası dikkat çeken görüntü! Aziz Yıldırım'ın işaretiyle başladılar

"Ben liderim" sözünü en iyi özetleyen görüntü
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı

Koç Holding'in şirketlerine bir ilde daha saldırı! Kepenk kapattılar
JASAT 19 yıllık cinayeti çözdü

Porsuk Çayı'nda boynu kırılmış halde cansız bedeni bulunmuştu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam
20 bin konutluk açık satış kampanyasının ödeme planı netleşti! İşte örnek daireler

20 bin konutluk açık satış kampanyasının ödeme planı netleşti