Muğla'da Gezi Parkı Davası Kararlarına Protesto: "Gezi Halktır, Halk Yargılanamaz"

MUĞLA (ANKA) -

ESMA TURAN

Muğla'da yurttaşlar, Gezi Parkı Davası'nda verilen mahkümiyet kararlarını protesto etti. Emek ve Demokrasi Güçleri adına konuşan Haluk Özsoy, "Gezi'de kaybettiklerimiz canlarımızın hatıraları önünde bir kez daha haykırıyoruz. Gezi halktır, halk yargılanamaz. Muğla'da da AKP'nin talan politikalarına karşı her bir karış toprağımızı, korumak için Gezi'deki aynı kararlılıkla direniyoruz" dedi.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de bulunan Sınırsızlık Meydanı'nda toplanan yurttaşlar, mahkeme kararına basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. Basın açıklamasına, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti ve bazı sendika temsilcileri de destek verdi.

Gezide yaşamını yitirenlerin resimlerinin yer aldığı ve "Gezi Onurumuzdur" yazılı pankartın etrafında toplanan yurttaşlar, "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", "Her yer Taksim her yer direniş" sloganları attı. Açıklamanın ardından meydanda Gezi eylemlerinde yaşamını yitirenler için 5 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirildi.

Emek ve Demokrasi Güçleri adına basın açıklamasını okuyan Haluk Özsoy, şunları söyledi:

"Bundan 9 yıl önce, Gezi Parkı'nda ağaçlarının katledilmesine, betona, ranta, yaşam alanlarına ve yaşam tarzlarına saldırılmasına, polis şiddetine, ülkenin ilerici birikimiyle hesaplaşılmasına ve iktidarın faşist uygulamalarına karşı bütün ülkede onurlu bir direniş eylemi olarak tarihe geçen Gezi eylemleri, 9 yıl sonra bugün bir hükümet aygıtına dönüşen yargı eliyle mahküm edilmeye çalışılıyor.

"AKP YARGISI ELİYLE VERİLEN KARARLAR HALK NEZDİNDE HÜKÜMSÜZDÜR"

Tarih önünde açık ve net bir şekilde ilan ediyoruz. Gezi eylemleri hakkında dün AKP yargısı eliyle verilen kararlar halk nezdinde hükümsüzdür. Bu karar, halkın gücünden ve iradesinden korkan AKP'nin, halka sopa sallaması ve itiraz eden herkesi yargı eliyle sindirme girişimidir. Biz salladığınız sopaya değil gözlerinizdeki korkuya bakmaya ve var gücümüzle haykırmaya devam edeceğiz; Susmuyoruz, korkmuyoruz, biat etmiyoruz. Gezi ruhuna sonuna kadar sahip çıkıyor, bir adım bile geri atmıyoruz. Gezi direnişi bu ülkenin yüz akıdır. Bu ülkenin yurttaşlarının, gençlerinin, kadınlarının, emekçilerinin aydınlık bir ülkede kardeşçe, hakça, eşit bir biçimde yaşama arzusudur. Bugün de bu meşru talebimizin arkasındayız. Meşru mücadelemize ve direnme hakkımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Halkın direnme hakkı yargılanamaz.

"GEZİ, ONURUNA SAHİP ÇIKAN MİLYONLARIN SESİDİR"

Gezi, ağaçların, parkların, yaşam alanlarının, mahallelerin, meydanların, ormanların, sahillerin, köylerin ve kentlerin ortak müştereklerimiz olduğunun ilanı ve bu uğurda direnişinin adıdır. Bu ülkenin sahibi gözü yağma ve talandan başka bir şey görmeyen bir avuç zengin değil, bu zenginlikleri yaşamları pahasına üreten ve yokluğa mahküm edilen halktır. Gezi, her gün iş cinayetlerinde katledilen emekçinin, şiddete uğrayan kadının, eğitim hakkından yoksun bırakılan öğrencinin, açlığa mahküm edilen emeklinin, seçmen iradesi kayyum marifetiyle gasp edilen, yokluğa ve çaresizliğe itilen halkın, onuruna sahip çıkan milyonların sesidir. Halkın sesi susturulamaz.

"MUĞLA'DA DA AKP'NİN TALAN POLİTİKALARINA GEZİ'DEKİ AYNI KARARLILIKLA DİRENİYORUZ"

Bugün tüm yurtta olduğu gibi Muğla'da da AKP'nin talan politikalarına ve sermayenin rant iştahına karşı her bir karış toprağımızı, ormanlarımızı, kıyılarımızı, köylerimizi, zeytinliklerimizi korumak için Gezi'deki aynı kararlılıkla direniyoruz. Dün nasıl Gezi Parkı'nı vermediysek bugün de Deştin Çayı'nı, Bayır Ovası'nı, Akbelen Ormanı'nı, Bargilya Tuzlası'nı, Sandras Dağı'nı vermeyeceğiz diyoruz. Yaşam alanlarının talanına karşı halkın direniş hakkı meşrudur ve yargılanamaz. Gezi bizim için çocuk yaşta bizden koparılan Berkin'dir, Ethem'dir, Ahmet Atakan'dır, ara sokaklarda dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'dır. Abdullah Cömert'tir, Hasan Ferit Gedik'tir, Mehmet Ayvalıtaş'tır, Medeni Yıldırım'dır. Onların katillerinin henüz yargılanmadığını unutmadık, unutmayacağız. Gezi'ye sahip çıkmak Gezi'de kaybettiklerimize karşı da boyun borcumuzdur.

"GEZİ HALKTIR, HALK YARGILANAMAZ"

AKP'nin ülkeyi sürüklemek istediği karanlığa karşı, Gezi'de olduğu gibi bugün de direnmeye, boyun eğmemeye, memleketin her köşesinde toprağımıza, parklarımıza, ormanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğimizi, bu daha başlangıç mücadeleye devam diyeceğimizi buradan ilan ediyoruz. Hiçbir meşruiyeti kalmamış hukuksuz bir rejimin rehineleri olarak dün ceza verilen Gezi direnişçisi arkadaşlarımız serbest kalana kadar ve bu hukuk faciası niteliğinde kararların arkasına saklanarak korkularını gizlemeye çalışanlar halk önünde hesap verene kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi, Gezi'de kaybettiklerimiz canlarımızın hatıraları önünde bir kez daha haykırıyoruz. Gezi halktır, halk yargılanamaz."