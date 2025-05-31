Muğla'da Çocuklar Sanatla Tarihi Buluştu

Muğla'da Çocuklar Sanatla Tarihi Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, 'Çocuklar Tarihi Resimliyor' projesi ile Menteşe'deki çocukları Marmaris Kalesi ve Arkeoloji Müzesi'nde tarihi ve sanatı bir araya getirdi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, "Çocuklar Tarihi Resimliyor" projesi kapsamında Menteşe'de yaşayan çocukları Marmaris Kalesi ve Arkeoloji Müzesi'nde bir araya getirdi.

Sanat yoluyla çocukların gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen proje kapsamında, çocuklar hem tarihle iç içe bir yolculuğa çıktı hem de arkeolojiyle sanatı buluşturdu. Etkinlik, Uluslararası Gençlik Merkezi'nin gençlik çalışanları ile sanat alanında görev yapan eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin ilk aşamasında çocuklar, uzman rehberler eşliğinde Marmaris Kalesi ve Arkeoloji Müzesi'ni gezdi. Ardından gördükleri tarihi yapıları kendi bakış açılarıyla resimlere aktaran çocuklar, hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşadı. Etkinlik boyunca müzeyi ziyaret eden vatandaşlara da farkındalık kazandırılması hedeflendi.

Projeye gönüllü olarak katılan gençlerden Nazlı Uyar, etkinlikle ilgili duygularını şu sözlerle paylaştı: "Sanatın çocuklarla buluştuğu bu projede yer almaktan çok mutlu oldum. Daha önce antik kentleri ziyaret etmiştim ancak bugün sanatla tarihi birleştiren bir programda yer almak bana farklı bir deneyim kazandırdı. Bizlere bu imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ederim"dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

Belediyelere operasyon sonrası CHP harekete geçti
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı

Türkiye'nin gündemine oturan meseleye Sedat Peker de dahil oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
Marmaray'da iki küçük çocuğunun yanında darbedildi

Marmaray'da korku dolu anlar! İki küçük çocuğunun yanında darbedildi
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm

Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Suavi dolandırıcıların hedefinde! Ünlü şarkıcının 20 bin lirası buhar oldu

Suavi tuzağa düştü! Ünlü şarkıcının adı dolandırıcılık olayına karıştı
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber

Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün başladı

Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Jandarmanın el attığı her bavuldan balya balya para çıktı
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.