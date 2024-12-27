Muğla'da Buzağı Küpeleme Protokolü İmzalandı

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında Yenidoğan buzağıların küpelenmesi hakkındaki Yetki Devri Protokolü imza töreni düzenlendi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen imza töreninde Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, tarihi bir anı vurgulayarak, Türkiye'nin yeni büyükbaş hayvancılık sisteminde küpeleme işlemlerinin, damızlık sığır yetiştiricileri birliklerine devredilmesiyle ilgili protokolün imzalandığını açıkladı.

Bu süreçle, Muğla'daki büyükbaş hayvan sayısının 250 bini aştığı, her yıl yaklaşık 70 bin-75 bin buzağı doğumunun gerçekleştiği ifade edildi. Ayrıca, küpeleme işleminin il genelindeki 24 bin işletme üzerinde yapılması için Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütüleceği belirtildi.

Saylak, pandemi, iklim değişiklikleri ve hastalıklar gibi zorluklara rağmen, bu işlemin devredilmesinin, veterinerlik hizmetlerinin kalitesini artıracağını ve daha fazla koruyucu hekimlik faaliyetlerine zaman ayrılacağını söyledi.

2025 yılında hayvancılıkta yeni destekleme modellerinin devreye gireceği, genç ve kadın çiftçilere yönelik ciddi bir destek artışı sağlanacağı belirtildi. Ayrıca, Muğla'nın hayvancılık alanında Türkiye'de birinciliği hedeflediği ve bu yılsonunda hastalıktan ari işletme sayısında da birinci olacağı ifade edildi.

Saylak, işletmelerin zorunlu kesim, ölümler ve doğumlar gibi durumları ilçe tarım müdürlüklerine bildirmelerini rica ederek, bu sistemin büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine büyük kolaylık sağlayacağını belirtti. Son olarak, damızlık birliği görevlilerinin bu işlemi ücretsiz olarak yapacaklarını, üreticilerin mağdur edilmemesi için gerekli denetimlerin yapılacağını vurguladı. Protokolün, hayvan yetiştiricilerine ve üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, sürecin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - MUĞLA