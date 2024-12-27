Üye Girişi
Haberler
Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Aile hekimliklerinde 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Tutuklu sanık Salim Güran: Narin'i bulmak için jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik
"Jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik"
Narin'in amcası Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Almanya'da erken seçim tarihi belli oldu
Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti, işte erken seçim tarihi

Muğla'da Buzağı Küpeleme Protokolü İmzalandı

Muğla'da Buzağı Küpeleme Protokolü İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yenidoğan buzağıların küpelenmesi için yetki devri protokolünü imzaladı. Protokol, hayvancılıkta kaliteyi artırmayı ve destekleme modellerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında Yenidoğan buzağıların küpelenmesi hakkındaki Yetki Devri Protokolü imza töreni düzenlendi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen imza töreninde Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, tarihi bir anı vurgulayarak, Türkiye'nin yeni büyükbaş hayvancılık sisteminde küpeleme işlemlerinin, damızlık sığır yetiştiricileri birliklerine devredilmesiyle ilgili protokolün imzalandığını açıkladı.

Bu süreçle, Muğla'daki büyükbaş hayvan sayısının 250 bini aştığı, her yıl yaklaşık 70 bin-75 bin buzağı doğumunun gerçekleştiği ifade edildi. Ayrıca, küpeleme işleminin il genelindeki 24 bin işletme üzerinde yapılması için Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütüleceği belirtildi.

Saylak, pandemi, iklim değişiklikleri ve hastalıklar gibi zorluklara rağmen, bu işlemin devredilmesinin, veterinerlik hizmetlerinin kalitesini artıracağını ve daha fazla koruyucu hekimlik faaliyetlerine zaman ayrılacağını söyledi.

2025 yılında hayvancılıkta yeni destekleme modellerinin devreye gireceği, genç ve kadın çiftçilere yönelik ciddi bir destek artışı sağlanacağı belirtildi. Ayrıca, Muğla'nın hayvancılık alanında Türkiye'de birinciliği hedeflediği ve bu yılsonunda hastalıktan ari işletme sayısında da birinci olacağı ifade edildi.

Saylak, işletmelerin zorunlu kesim, ölümler ve doğumlar gibi durumları ilçe tarım müdürlüklerine bildirmelerini rica ederek, bu sistemin büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine büyük kolaylık sağlayacağını belirtti. Son olarak, damızlık birliği görevlilerinin bu işlemi ücretsiz olarak yapacaklarını, üreticilerin mağdur edilmemesi için gerekli denetimlerin yapılacağını vurguladı. Protokolün, hayvan yetiştiricilerine ve üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, sürecin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti, işte erken seçim tarihi
img

12 eşinden 102 çocuğu olan adam, çocuklarını tanıyamıyor
img

Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan düşen uçak nedeniyle özür ve tazminat bekliyor
Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi
Al Shabab ile sözleşme imzalayan Fatih Terim'den ilk sözler
Yeni kulübüyle sözleşme imzalayan Terim'den ilk sözler
Beklentilerin altında kalan asgari ücret zammı AK Partili vekilleri zora soktu
Asgari ücrete yapılan zam AK Partili vekilleri zora soktu
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini vurdu: O anlar kamerada
Borcunu isteyeme giden müşteriyi şoke eden an
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri

30 Aralık okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tatil açıklaması yaptı mı? Regaip Kandili ne zaman 2025? (Diyanet Dini Günler Takvimi) Baba Vanga 2025 kehanetleri! Baba Vanga 2025 kehanetleri neler? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu? MASTERCHEF 5. CEKET | MasterChef 5. ceketi kim kazandı? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.