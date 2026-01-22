Haberler

Muğla Valisi Akbıyık, Belçika Büyükelçisi Van de Velde'yi ağırladı

Muğla Valisi Akbıyık, Belçika Büyükelçisi Van de Velde'yi ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'yi makamında ağırlayarak turizm ve tarım alanında iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Görüşmede turizm ve tarım alanında iş birliği mesajları ön plana çıktı.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Hendrik Van de Velde, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Muğla'da, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret etti. Büyükelçi Van de Velde'ye, Belçika Bodrum Fahri Konsolosu Onursal Dylan Özatacan da eşlik etti. Valilik binasına gelişinde Vali Akbıyık tarafından karşılanan Büyükelçi Van de Velde, ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından makama geçilerek iki ülke arasındaki bölgesel iş birliği imkanları görüşüldü.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Büyükelçi Hendrik Van de Velde, Muğla'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Belçika ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilere vurgu yapan Büyükelçi, "Başta turizm ve tarım olmak üzere her konuda mevcut ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi ve yeni iş birliği kapıları açmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, konuklarına Muğla'nın sahip olduğu eşsiz doğal güzellikler, zengin tarih ve kültürel miras hakkında detaylı bilgiler verdi. Muğla'nın dünya turizmindeki önemine dikkat çeken Vali Akbıyık, "Muğla'nın kapıları Belçikalı dostlarımıza her zaman açık. Önümüzdeki süreçte daha çok Belçikalı turisti şehrimizde misafir etmekten mutluluk duyacağız" dedi.

Görüşme, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz

Dünyanın gözünün çevrildiği toplantıda imzalar atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin'in darbedilme anları kamerada

5 günlük bebeğin engelli kalmasına neden oldu! Vahşet kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor

Bayrak provokasyonu için MSB'den açıklama: Gereği yapılıyor
Okan Buruk'un ayakkabıları olay oldu

Giydiği ayakkabılar tartışma konusu oldu
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım

Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı