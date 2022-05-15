Muğla'da AKP'li Dalaman Belediyesi, 19 Mayıs Afişinde Atatürk'ün Adını Unuttu - Haberler

ESMA TURAN

Muğla'da AKP'nin yönetimde olduğu Dalaman Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği halk konserinin afişinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adına yer vermedi. CHP Dalaman İlçe Başkanı Sezer Durmuş, "Bu önemli günde büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmamak kabul edilemez" dedi. Atatürk'ün isminin de yer aldığı yeni afişi sosyal medya hesabında yayınlayan Dalaman Belediyesi ise "Bir matbu hata yüzünden kimseye Atatürk sevgimizi sorgulatmayız" açıklamasını yaptı.

AKP'li Dalaman Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Koray Avcı'nın sahne alacağı halk konserinin afişinde Mustafa Kemal Atatürk'ün anına yer vermemesi tepkilere neden oldu. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, söz konusu afişi sosyal medya hesabından, "AK Partili Dalaman Belediyesi bayramın adından Atatürk'ü çıkarmış" notuyla paylaştı.

CHP İLÇE BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Dalaman İlçe Başkanı Sezer Durmuş da afişe tepki göstererek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"19 Mayıs, ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıktığı gündür. Bu önemli günde büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmamak kabul edilemez. Dalaman Belediyesi'nin bu yanlıştan en kısa sürede döneceğine inanıyoruz."

"BİR MATBU HATA YÜZÜNDEN KİMSEYE ATATÜRK SEVGİMİZİ SORGULATMAYIZ"

Dalaman Belediyesi ise sosyal medya hesabından Atatürk'ün isminin de yer aldığı yeni afişi paylaşılarak tepkilere şu yanıtı verdi:

"İlçemizde kutlanan bayramların, yapılan törenlerin hepsinde Ata'mıza saygımızı ve sevgimizi her defasında artırarak göstermeye çalıştık. Bir matbu hata yüzünden kimseye Atatürk sevgimizi sorgulatmayız. Eğer bir art niyet olsaydı bu pankartlar ilçemizin caddelerinde asılı olmazdı."

AKP'Lİ BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Dalaman Belediyesi'nin AKP'li başkanı Muhammet Karakuş, kamuoyundan afişe gelen tepkiler üzerine afişin bulunduğu yerde açıklama yaptı. Açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Karakuş, şunları söyledi:

"Bütün milli bayramlar, bizim Atatürk'ü andığımız bayramdır. Atatürk'ün ismi yazılmadığından dolayı siyaset yapan arkadaşlara buradan sesleniyorum; bizim anma pankartımız buradadır. Koray Avcı'yı davet ettiğimiz pankart buradadır. Burada 20 günden beri asılı pankart. 20 gündür neredeydiniz? Biz, geldiğimiz günden beri milli bayramlarımızı Dalaman'a yakışır bir şekilde hep kutlamaya çalıştık. Kutlayacağımızdan da emin olabilirler."