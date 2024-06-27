Muğla'da AFAD Yerleşkesi'nde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan'ın başkanlığında, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla AFAD Yerleşkesi'nde TAMP Deprem Masa Başı Tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen tatbikata, Muğla İl AFAD Merkezinde kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Tatbikat, Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan'ın başkanlığında yapıldı ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında deprem anında ve sonrasında yapılacaklar değerlendirildi.

Tatbikatın amacı, muhtemel bir deprem durumunda etkin ve hızlı müdahale edebilmek için kamu kurumları arasındaki koordinasyonu artırmak ve hazırlık seviyesini gözden geçirmekti. Tatbikatta, afet yönetimi ve acil durum müdahale süreçleri detaylı bir şekilde ele alındı.

TAMP Deprem Masa Başı Tatbikatı, kurumlar arası işbirliğinin ve iletişimin önemine vurgu yaparak, deprem gibi afet durumlarına hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Tatbikat sonunda, katılımcılar arasında bilgi alışverişi ve değerlendirmeler yapılarak, gelecekteki çalışmalar için önerilerde bulunuldu. Bu tür tatbikatların devam edeceği ve afetlere karşı hazırlıkların sürdürüleceği belirtildi. - MUĞLA