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Muğla ve İzmir'de Göçmen Operasyonları: 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı, Aile Kurtarıldı

Muğla ve İzmir'de Göçmen Operasyonları: 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı, Aile Kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Aynı gün İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botu arızalanan 3 kişilik bir aile, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak karaya çıkarıldı.

(MUĞLA) - Muğla'da 25 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen şahıs yakalandı. Aynı gün İzmir'de ise lastik bot içinde mahsur kalan 3 kişilik bir aile kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 8 Ağustos saat 04.40 sıralarında bir gurup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Marmaris Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce ortaklaşa operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, Marmaris Marina yakınlarında 25 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen 2 kişi yakalandı.

Aynı gün İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 19.47 sıralarında bir ailenin botu arızalandı. Botu arızalanan aile denizde sürüklenmeye başladı. Ailenin yardım talebi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri düzenledikleri kurtarma operasyonunda ikisi yetişkin biri çocuk 3 kişiyi kurtararak karaya çıkardı.

Kaynak: ANKA
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