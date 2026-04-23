Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Programı: Bugün Çocuklarımız Eşit, Özgür ve Güvende Değil

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Muğla İl Başkanlığı üyelerince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Tam bağımsızlık inancımızı ve halkın kendi kaderini tayin etme iradesini selamlıyoruz. Ancak ne yazık ki, 23 Nisan 2026 Türkiyesinde milli egemenlik kavramı, iktidarın eliyle ağır bir vesayet altına alınmış durumdadır" denildi.

CHP Muğla İl ve Menteşe İlçe Başkanlığı üyelerince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne yüründü.

CHP Menteşe İlçe Başkanı Arzu Doğruel, burada yaptığı açıklamada, 23 Nisan 1920'nin egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği gün olduğunu belirtti.

Milli iradenin temsil edildiği TBMM'nin açılışının 106. yılında olunduğunu anımsatan Doğruel, "Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık savaşını yönettiği Gazi Meclisimiz, Cumhuriyetimiz gibi sonsuza kadar yaşayacaktır. Bugün, sadece bir bayramı kutlamıyor; tam bağımsızlık inancımızı ve halkın kendi kaderini tayin etme iradesini selamlıyoruz. Ancak ne yazık ki, 23 Nisan 2026 Türkiyesinde milli egemenlik kavramı, iktidarın eliyle ağır bir vesayet altına alınmış durumdadır" dedi.

Doğruel, 10 yılda 836 çocuk işçinin çalışırken hayatını kaybettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin kurucusu ve kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü, 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan ederken, yalnızca bir bayram vermedi; bu ülkenin geleceğini, umudunu ve yarınlarını çocuklara emanet etti. ve o gün çocuklara şu sözü verdi, 'güvende, eşit ve özgür olacaksınız'. Bugün ise çocuklarımız eşit değil; özgür değil ve en önemlisi ne evde ne sokakta ne de okulda güvende. Sadece 1 yılda 1538 çocuğumuzu dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle kaybettik. 2025 yılında en az 94, son 10 yılda 836 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti."

"Yusuf Tekin'in bakanlığı döneminde okullarda ve MESEM'lerde toplam 41 kişi hayatını kaybetti"

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan silahlı okul saldırılarına değinen Doğruel, şöyle konuştu:

"Maalesef okullarımız da benzer bir durumda. Sadece geçtiğimiz hafta, bir gün arayla iki okulumuza saldırı düzenlendi. 14 Nisan'da Şanlıurfa'da okula düzenlenen saldırıda 16 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da yaşanan saldırıda 1 öğretmenimiz ve 9 öğrencimiz hayatını kaybetti, 13 çocuğumuz yaralandı. 18 Nisan'da, Diyarbakır'da bir cumartesi günü okul bahçesinde bulunan iki çocuğumuz paratoner olmaması nedeniyle hayatını kaybetti; biri ağır yaralandı. Eylül 2023'ten bugüne kadar okullarda 47 şiddet ve saldırı olayı gerçekleşti. Bu sürede 6 öğretmenimiz, 14 öğrencimiz, 2 okul çalışanımız ve 1 velimiz olmak üzere toplam 23 kişi okul güvenliği ve teknik eleman eksikliği nedeniyle yaşamını yitirirken, çocuk sömürü aracı haline gelen MESEM'lerde 18 çocuğumuz hayatını kaybetti. Buna göre Yusuf Tekin'in bakanlığı döneminde okullarda ve MESEM'lerde toplam 41 kişi hayatını kaybetti."

Okullarımızda çocuklar maalesef güvende değil. Tüm uyarılarımıza, yasa, araştırma ve bütçe tekliflerimize, basın açıklamaları ve politika önerilerimize kulaklarını tıkayan, Meclis'te düzenli olarak reddeden iktidar yaşanan bu acı kayıpların temel sorumlusudur. Bu yaşananlar münferit olaylar değil. Bu yaşananlar, yıllardır süren ihmalin ve yanlış politikaların sonucudur. CHP olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve güvende yaşayacağı bir ülke hayaliyle karşılıyoruz."

Kaynak: ANKA