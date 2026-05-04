Haberler

Süper hücrenin vurduğu Gaziantep'te korku filmlerini aratmayan anlar

Süper hücrenin vurduğu Gaziantep'te korku filmlerini aratmayan anlar Haber Videosunu İzle
Süper hücrenin vurduğu Gaziantep'te korku filmlerini aratmayan anlar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep’te yaşanan süper hücre fırtınası, arkasında sadece maddi hasar değil, hafızalardan silinmeyecek ürkütücü görüntüler de bıraktı. Amatör kameralara yansıyan ve korku filmlerini aratmayana o anlar, doğanın yıkıcı gücünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Gaziantep genelinde dün öğle saatlerinden sonra "süper hücre" fırtınası etkili oldu. Bir anda bastıran fırtına kentin pek çok noktasında hayatı adeta felç etti.

23 KİŞİ YARALANDI

Ağaçların devrilip dere yataklarının da taşması sonucu birçok noktada su birikintisi oluşurken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Türkiye Olimpik Hazırlık Merkez binasının çatısı ve tribünleri çöktü. Dere yataklarının taşması ile olumsuz hava koşullarından kaynaklı kazalarda 23 kişi yaralandı.

GÖRÜNTÜLER KORKU FİLMLERİNİ ARATMADI

Öte yandan doğanın gücü karşısında insanlığın çaresiz kaldığı anlara ilişkin görüntüler korku filmlerini aratmadı. Görüntülerde devasa süper hücre bulutlarının şehri karanlığa gömdüğü, ardından gelen hortumun da önüne ne kattıysa savurduğu görüldü. Çatıların uçtuğu, araçların kağıt gibi savrulduğu o dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı. 

Kaynak: Haberler.com
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu

Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait tanker vuruldu

Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Birleşik Arap Emirlikleri, OAPEC üyeliğinden de ayrıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden piyasaları sarsacak bir adım daha
Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek

Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek: Salon bir anda çoştu
Ve Edin Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak

Ve Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak
Özel kıyafet giyip güçlükle girdiler, gördükleri manzara karşısında mest oldular

Özel kıyafetle girdiler, gördükleri manzara karşısında mest oldular
Birleşik Arap Emirlikleri, OAPEC üyeliğinden de ayrıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden piyasaları sarsacak bir adım daha
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Kendisini kayda alan kadınları fark eden Messi'nin tepkisi dikkat çekti

Kendisini kayda alan kadınları fark edince bakın bu kez ne yaptı