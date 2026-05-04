Süper hücrenin vurduğu Gaziantep'te korku filmlerini aratmayan anlar

Gaziantep genelinde dün öğle saatlerinden sonra "süper hücre" fırtınası etkili oldu. Bir anda bastıran fırtına kentin pek çok noktasında hayatı adeta felç etti.

23 KİŞİ YARALANDI

Ağaçların devrilip dere yataklarının da taşması sonucu birçok noktada su birikintisi oluşurken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Türkiye Olimpik Hazırlık Merkez binasının çatısı ve tribünleri çöktü. Dere yataklarının taşması ile olumsuz hava koşullarından kaynaklı kazalarda 23 kişi yaralandı.

GÖRÜNTÜLER KORKU FİLMLERİNİ ARATMADI

Öte yandan doğanın gücü karşısında insanlığın çaresiz kaldığı anlara ilişkin görüntüler korku filmlerini aratmadı. Görüntülerde devasa süper hücre bulutlarının şehri karanlığa gömdüğü, ardından gelen hortumun da önüne ne kattıysa savurduğu görüldü. Çatıların uçtuğu, araçların kağıt gibi savrulduğu o dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

