Muğla’da 15 Temmuz şehitleri için '253 Hatim' duası okundu

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15 Temmuz Derneği tarafından, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında şehitler anısına Türkiye genelinde sürdürülen "253 Hatim" programının Muğla ayağı gerçekleştirildi.

Menteşe Kurşunlu Camii'nde Cuma namazının ardından düzenlenen programda, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehit başta olmak üzere tüm şehitler için hatim duası okundu.

Programa Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Kızılay yönetimi ve vatandaşlar katıldı.

Hatim duasının ardından Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ile 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç tarafından vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen "253 Hatim" programıyla, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehidin anılması ve aziz hatıralarının yaşatılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı