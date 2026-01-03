Haberler

Menteşe'de kurumlar arası iş birliği

Menteşe'de kurumlar arası iş birliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi, 'Tek Numara 112' farkındalık çalışmaları çerçevesinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kurumlar arası koordinasyonu güçlendirdi ve acil durumlarda sağlanan hizmetlerin etkinliğini artırmayı hedefledi.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi, "Tek Numara 112" farkındalık çalışmaları kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kurumlar arası koordinasyonu güçlendirdi.

Vatandaşların acil durumlarda tek bir numara üzerinden hizmet almasını sağlayan ve bu konuda farkındalık çalışmalarını aralıksız sürdüren 112 Acil Çağrı Merkezi, komşu kurumu olan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı çatısı altında hizmet veren iki kurumun bir araya geldiği görüşmede, 112 acil çağrı numarasının etkin kullanımı ve farkındalık faaliyetleri ele alındı. Özellikle yabancı uyruklu bireylerin acil durumlarda sisteme erişimi ve kurumların bu süreçteki ortak çalışma modelleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, kurumlar arası dayanışmanın kamu hizmet kalitesini artırdığına dikkat çekilerek "Aynı bakanlık çatısı altında yürüttüğümüz çalışmaların, kurumlar arası iş birliğini güçlendirerek vatandaş odaklı kamu hizmetine önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle, başta İl Göç İdaresi Müdürü Cihat Gezen olmak üzere, sürece gösterdikleri ilgi, destek ve misafirperverlikleri için tüm kurum çalışanlarına teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını: Saldırı emrini Trump verdi

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
ABD, Venezuela'ya karadan da müdahaleye başladı; halk başkenti terk ediyor

Görüntüler vahim: Venezuela'ya karadan da müdahale başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe Beko Chris Silva'yı kadrosuna kattı

Resmi açıklama geldi! Yeni transferi duyurdular
Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız

İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
Fenerbahçe Beko Chris Silva'yı kadrosuna kattı

Resmi açıklama geldi! Yeni transferi duyurdular
New York'ta bir ilk! 'Müslüman Amerikalı Miras Ayı' ilk kez resmi olarak tanındı

New York'ta bir ilk! Müslüman ayı ilk kez resmi olarak tanındı
Aydın'da üniversite öğrencisine 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutuklaması

Üniversite öğrencisinin sosyal medya paylaşımları pahalıya patladı