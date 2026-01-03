Menteşe'de kurumlar arası iş birliği

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi, "Tek Numara 112" farkındalık çalışmaları kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kurumlar arası koordinasyonu güçlendirdi.

Vatandaşların acil durumlarda tek bir numara üzerinden hizmet almasını sağlayan ve bu konuda farkındalık çalışmalarını aralıksız sürdüren 112 Acil Çağrı Merkezi, komşu kurumu olan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı çatısı altında hizmet veren iki kurumun bir araya geldiği görüşmede, 112 acil çağrı numarasının etkin kullanımı ve farkındalık faaliyetleri ele alındı. Özellikle yabancı uyruklu bireylerin acil durumlarda sisteme erişimi ve kurumların bu süreçteki ortak çalışma modelleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, kurumlar arası dayanışmanın kamu hizmet kalitesini artırdığına dikkat çekilerek "Aynı bakanlık çatısı altında yürüttüğümüz çalışmaların, kurumlar arası iş birliğini güçlendirerek vatandaş odaklı kamu hizmetine önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle, başta İl Göç İdaresi Müdürü Cihat Gezen olmak üzere, sürece gösterdikleri ilgi, destek ve misafirperverlikleri için tüm kurum çalışanlarına teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA