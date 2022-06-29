Muğla Büyükşehir Belediyesi Karikatür Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Yangın' temasıyla düzenlenen 3'ncü Uluslararası Karikatür Yarışması'nda dereceye giren eser sahiplerine ödülleri verildi. Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, sanata ve sanatçıya daha özgür bir ortam sağlanması gerekliliğine vurgu yaptı.

Geçen dönemlerde 5 yıl ulusal olarak düzenlenen Muğla Büyükşehir Belediyesi Karikatür Yarışması, bu yıl 3'üncü kez uluslararası düzeyde gerçekleştirildi. 'Yangın' temasıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren eser sahiplerine düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün yanı sıra CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İyi Parti İl Başkanvekili Kazım Toprak, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit, karikatür yarışması ile ilgili detaylı bilgiler verirken ulusal ve uluslararası olmak üzere düzenledikleri 8 yarışmaya 5 bin 533 karikatürün katıldığını ve ellerinde çok geniş bir sanat arşivi olduğunu söyledi.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ANTALYA'YA GİTTİ

Jüri üyeliğini Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yalaz, Sait Munzur, Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk, Sarkis Paçacı ile mizah yazarı Savaş Ünlü'nün yaptığı yarışmada birincilik ödülünü, Antalya'dan Kürşat Zaman kazandı. İranlı Safad Rafeei ikinci, Kocaeli'den Ahmet Özalp ise üçüncü oldu. Mansiyon dalında Hırvatistan'dan Mojmir Mihatov birinci, İstanbul'dan Nuhsal Işın ikinci, Bursa'dan Fatih Aksular üçüncü oldu. 18 yaş altı ödülünü ise Çorum'dan Hatice Uysal ve Sinop'tan Zeynep Türkmen kazandı.

EKŞİOĞLU: "MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SANATIN DIŞLANAN DALI OLAN KARİKATÜRE SAHİP ÇIKIYOR"

Törende konuşan karikatürist ve jüri üyesi Gürbüz Doğan Ekşioğlu, "Karikatür sanatın dışlanan dalıdır. Bunun yeşermesine vesile olan Osman Gürün'e teşekkür. Ben birçok yarışmaya katıldım ve Muğla Büyükşehir Belediyesi kadar karikatüre önem veren başka bir belediye daha görmedim" dedi.

Geçen sene yaşanan büyük yangınlar nedeniyle yarışmanın bu yıl 'yangın' temasıyla düzenlendiğini hatırlatan Ünlü karikatürist Mehmet Selçuk, "İçimiz acıyarak bu konuyu belirledik. Dünyanın dört bir tarafından karikatürler geldi. Yine yangınla karşı karşıya kaldık ve yine içimiz acıdı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve diğer görevliler sayesinde yangın söndü. Ben sevgili büyükşehir Belediye Başkanım Osman Gürün ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederim" diye konuştu.

Usta çizer Sarkis Paçacıda "Gırgır dergisinde 1975 yılında çizmeye başladım 17 yaşındaydım o zaman. Şimdi bunun üzerinden yarım asır kadar geçti. Bugün Oğuz Aral ödülünü vereceğim. Bundan çok onur duyuyorum. Oğuz Aral ödülünü koymak için teklif ettiğimde Sayın Başkan Osman Gürün hemen onayladı. Sanata gösterdiği değer için teşekkür ederim" dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise Muğla'da sanata ve sanatçıya büyük saygı duyulduğunu vurgulayarak, "Muğlamız artık son yedi sekiz yılda Avrupa kenti haline geldi. Karikatür yarışmasının temasına baktığımız da dünyanın sorunları dile getiriliyor. Bunu çok değerli buluyorum. Emekleri için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e teşekkür ederim" diye konuştu.

GÜRÜN: "SANATÇILARIN DAHA ÖZGÜR, SESLERİNİN DAHA FAZLA DUYULDUĞU BİR TOPLUM HALİNE GELMEMİZİ DİLİYORUM"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de karikatürün, sanatın gücünü kullanarak toplumdaki sorunları dile getirmek, yöneticileri ikaz etmek ve toplumun gelişmesini sağlamak için önemli bir enstrüman olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Öncelikle çok titiz bir şekilde eserleri değerlendiren jüri üyelerimize çok teşekkürler. Biz karikatür yarışmamızı uluslararası boyuta taşırken bu boyuttaki problemleri ve tüm dünyayı ilgilendiren konuları belirleye çalışıyoruz. Önce göç sonra COVID-19 ve Marmaris yangını yaşadığımız için farkındalık yaratmak amacıyla yangın konusunu belirledik. Toplumsal hassasiyeti arttırmak için bu konuyu belirledik ancak tekrar yangınla karşılaştık ve ciğerlerimiz yine yandı. Karikatür özellikle toplumun sorunların, çelişkilerin, mağdurların ve yönetimsel zafiyetlerin arttığı dönemlerde karikatürlerin ve karikatüristlerin ön plana çıkması gerekir. Ancak üzülerek söylüyorum karikatüritler medyada yer alamıyor. Ürettiklerini sergileyemiyorlar. Bu çok acı bir olay. Çünkü sanatçı toplumda ki iyi ve özellikle kötü olayları yöneticilere mesajlar vererek aracılık yapar. Eğer sanatçılarımız bu mesajı veremiyorsa o zaman toplumun önemli bir eksiği vardır. Toplumu aydınlatması gereken sanatçılarımız bunu yapamıyorsa görevlerini yerine getiremiyor demektir. 15 – 20 sene önce yöneticilere yapılan eleştiriler o yöneticiler tarafından beğeniyle karşılanır, eser sahibine teşekkür edilirdi. Bu, toplumumuzun geldiği noktayı gösteriyor. Umarım sanatçıların gerekli eleştirileri yapabildiği, topluma mesajlarını verebildiği duruma tekrar gelebiliriz."

Konuşmalarında ardından ödül töreni yapılırken; birinciliği kazanan Kürşat Zaman ödülünü, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'den aldı.

ANKA / Yerel