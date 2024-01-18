Üye Girişi
Haberler

Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek Yaşama Sırası Sende' Projesi ile 687 Aileye Ulaştı

Güncelleme:
Abone Ol

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek Yaşama Sırası Sende' projesi kapsamında 2023 yılında 13 ilçede 687 aileye yeni doğan bebeğin ihtiyaçlarını kapsayan çanta hediye etti. Proje ile bugüne kadar il genelinde 3 bin 44 aileye ulaşılırken, 1905 aileye de eğitim verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi"Hoş geldin Bebek Yaşama Sırası Sende" projesi ile 2023 yılında 687 aileye ulaştı.

Muğla genelinde bebek sahibi olan ailelerin yanında olmak, annelere hamilelik süreci ve sonrasında destek olmak için başlatılan  "Hoş Geldin Bebek Yaşama Sırası Sende" projesi 13 ilçede devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında 13 ilçede 687 aileye yeni doğan bebeğin ihtiyaçlarını kapsayan çanta hediye etti. Proje ile bugüne kadar il genelinde 3 bin 44 aileye ulaşılırken, 1905 aileye de eğitim verildi.

Annelere hamilelik döneminden bebeğin 24 aylık sürecine kadar destek olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2023 yılında 344 anneye eğitim desteği verdi.

Ekipler, gebelik döneminde anne adayının nelere dikkat etmesi gerektiği, beslenme, bebek dünyaya geldikten sonra da emzirme, aşılarının takibi ve birçok konuda anneye destek oluyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin bebekler için hazırladığı çantada da kıyafet, eldiven, çorap, suluk, derece, battaniye gibi yeni doğan bebekler için temel ihtiyaçlar yer alıyor. Proje ile bebek sahibi ailelerin yanında olmak, özellikle annelere destek olmak, bebeklerin sağlıklı beslenmeleri, büyüme ve gelişimlerinin sağlanması amaçlanıyor.

Proje kapsamında verilmekte olan hediye çantadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 48 01 Büyükşehir Çağrı Merkezi'ni arayarak başvuru yapabiliyor. Projeden yararlanmak için Muğla'da ikamet edilmesi gerekiyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Bebek Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! AK Parti Zonguldak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Zonguldak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Yozgat adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Yozgat Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Van adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Van Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Uşak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Uşak Belediye başkan adayı kim oldu 2024?arti Uşak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Tunceli adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Tunceli Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Trabzon adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Trabzon Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Şırnak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şırnak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Şanlıurfa adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şanlıurfa Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Sivas adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sivas Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Siirt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Siirt Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Sakarya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sakarya Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Bilecik adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bilecik Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Bayburt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bayburt Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Batman adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Batman Belediye başkan adayı kim oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title