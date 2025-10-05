Amasya Müftüsü Hamza Bayram, Diyanet İşleri Başkanlığı'na Atandı
Amasya Müftüsü Hamza Bayram, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü olarak atanmış olup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'a teşekkür etti. Bayram'ın birkaç gün içinde yeni görevine başlamak üzere Amasya'dan Ankara'ya gitmesi bekleniyor.
Amasya Müftüsü Hamza Bayram, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü olarak atandı.
Bayram yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde bizleri milletimize hizmetkar kılan Rabbime hamd eder, tensipleriyle bizleri bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Safi Arpaguş hocamıza şükranlarımı sunuyor, dualarını esirgemeyen tüm dost ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bir yıldır Amasya Müftülüğü yapan Bayram'ın birkaç gün içinde Amasya'dan ayrılıp Ankara'ya giderek yeni görevine başlayacağı öğrenildi. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel