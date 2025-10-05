Amasya Müftüsü Hamza Bayram, Diyanet İşleri Başkanlığı'na Atandı

Amasya Müftüsü Hamza Bayram, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü olarak atandı.

Bayram yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde bizleri milletimize hizmetkar kılan Rabbime hamd eder, tensipleriyle bizleri bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Safi Arpaguş hocamıza şükranlarımı sunuyor, dualarını esirgemeyen tüm dost ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir yıldır Amasya Müftülüğü yapan Bayram'ın birkaç gün içinde Amasya'dan ayrılıp Ankara'ya giderek yeni görevine başlayacağı öğrenildi. - AMASYA