Haberler

Köylerde kar eğlencesi: Çuvalın içine saman doldurup kayak yaptılar

Güncelleme:
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yoğun kar yağışının ardından köylerin yamaçları kayak merkezi haline geldi. Kadınlar, çuval içine saman doldurarak karlı yamaçlarda kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışıyla birlikte köylerin yamaç noktaları kayak merkezi haline geldi. Çuvalın içine saman doldurarak karlı yamaçtan kayan kadınlar karın tadını çıkarttı.

Bolu genelinde günlerce etkili olan yoğun kar yağışı sonrası bazı bölgelerde kar kalınlığı 60 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışının etkisini yitirmesi ve hayatın normale dönmesiyle birlikte, Mudurnu ilçesinde köylerin yamaçları, kayak merkezi haline geldi. Mudurnulu kadınlar, kızak yerine eski yöntemleri değerlendirerek çuvalın içine saman doldurup kayağın tadını çıkarttı.

"Çocuklar gibi eğlendik"

Çocuklar gibi eğlendiklerini ifade eden Emine Memiş, "Bir haftadır yağan yoğun karın ardından, çocuklarımız ve arkadaşlarımla beraber eğlenceli bir gün geçirdik. Eski zamanlardaki gibi çuvalın içine saman doldurarak karlı yamaçlardan kaydık. Çocuklar gibi eğlendik, çocukluğumuza geri döndük. Kimileri için zorlu geçen kar günlerini biz neşeli eğlenceli hale getirdik" ifadesini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
