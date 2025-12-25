Haberler

Milli Eğitim Müdürü Anaokulunda minik öğrencilerle buluştu

Güncelleme:
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, Altıeylül Atatürk Şehir Hastanesi Anaokulunu ziyaret ederek minik öğrencilerle oyunlar oynadı, etkinlikleri inceledi ve erken çocukluk eğitiminin önemine vurgu yaptı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal'dan Altıeylül Atatürk Şehir Hastanesi Anaokulunda minik öğrencilerle buluştu. Müdür Kal, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek öğrencilerle oyunlarına katıldı ve oyun oynadı.

Ziyaret kapsamında sınıfları gezen Müdür Selehattin Kal, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek oyunlar oynadı, çeşitli etkinliklere katıldı. Öğrencilerle sohbet eden ve onların neşesine ortak olan Müdür Kal, çocukların büyük bir emekle hazırladığı etkinlik çalışmalarını inceleyerek öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

Okulun eğitim ortamları ve fiziki imkanlarını da yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü, anaokulunun birimlerini gezerek yürütülen çalışmalar hakkında okul idarecilerinden bilgi aldı. Erken çocukluk eğitiminin önemine vurgu yapan Müdür Kal, okul öncesi eğitimin çocukların sosyal, duygusal ve gelişimindeki belirleyici rolüne dikkat çekti. Ziyaret, okul öncesi eğitimin niteliğini artırmaya yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
