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Müdür Dr. Damkacı hastane personeli ile iftar sofrasında buluştu

Müdür Dr. Damkacı hastane personeli ile iftar sofrasında buluştu

Yerel Haberler

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, hastane personelleri ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, hastane personelleri ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'nde personeller ile iftar programında bir araya gelen Müdür Dr. Damkacı, "Bu organizasyonlar ve birliktelikler bizim için şu açıdan önemli; biz bir aileyiz ve birlikte bir hizmet üretiyoruz. Hiç kimse diğeri değil. Allah kabul etsin. İnşallah güzel bir Ramazan ve ardından güzel bir bayrama erişirsiniz. Güzel günler sizlerin olsun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hastanesi Bilecik Yerel Haberler

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