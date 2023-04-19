Müdür Dr. Damkacı hastane personeli ile iftar sofrasında buluştu

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, hastane personelleri ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'nde personeller ile iftar programında bir araya gelen Müdür Dr. Damkacı, "Bu organizasyonlar ve birliktelikler bizim için şu açıdan önemli; biz bir aileyiz ve birlikte bir hizmet üretiyoruz. Hiç kimse diğeri değil. Allah kabul etsin. İnşallah güzel bir Ramazan ve ardından güzel bir bayrama erişirsiniz. Güzel günler sizlerin olsun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK