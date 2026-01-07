Haberler

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesi ile İstanbul Kabataş ve Armutlu (İhlas) arasında yapılması planlanan deniz otobüsü seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Yolcuların güncel sefer bilgilerini takip etmeleri gerektiği belirtildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesi ile İstanbul Kabataş ve Armutlu (İhlas) arasında yapılması planlanan bazı deniz otobüsü seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, 8 Ocak 2026 Perşembe günü olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen seferler şu şekilde açıklandı:

"Saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

Saat 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

Saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

Saat 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

Saat 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

Saat 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)."

Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel sefer bilgilerini resmi internet sitesi ve çağrı merkezleri üzerinden takip etmeleri gerektiğini belirtti. Olumsuz hava şartlarının seyrine göre seferlerde yeni iptallerin yaşanabileceği de ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor

Komşuda büyük tehlike! Yine ilk hedef masum siviller oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Kuzey Atlantik'te sular ısınıyor! ABD'den bir tankere daha müdahale

Kuzey Atlantik'te sular ısınıyor! ABD'den bir tankere daha müdahale
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı

Sessiz sedasız geldi, Süper Lig devine imzayı attı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
ABD, Kuzey Atlantik'te Rus bandıralı 'Marinera' petrol tankerine el koydu

Trump'tan Putin'i sinirlendirecek hareket! Hemen el koydular