Mudanya'da Yangın: 8 Dönüm Zeytinlik Zarar Gördü

Mudanya'da Yangın: 8 Dönüm Zeytinlik Zarar Gördü
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 8 dönümlük zeytinlik ve çalılık alan zarar gördü. Alevler, buğday tarlasına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Göktepe mevkiinde çıkan yangında yaklaşık 8 dönümlük zeytinlik ve çalılık alan zarar gördü. Alevlerin buğday tarlasına ulaşması son anda engellendi.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden bölge sakinleri, tarımsal sulamada kullanılan mobil su tankerleriyle ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Bursa ve Mudanya itfaiyesi ile Mudanya Arama Kurtarma (MAK) ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli yapısı nedeniyle bazı noktalara itfaiye araçları ulaşamadı. Bu bölgelere traktörlerle taşınan su tankerleri yönlendirilirken, traktörün dahi ulaşamadığı alanlara greyder yardımıyla acil müdahale yolları açıldı. Böylece yangının ilerlediği noktalara ulaşılarak müdahale genişletildi. Yangın, bölgeye yakın konumda bulunan onlarca dönümlük buğday tarlasına ulaşmadan önce kontrol altına alındı. Erken müdahale sayesinde büyük bir faciadan dönüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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