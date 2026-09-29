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Mudanya'da sağanak su taşkınlarına yol açtı, mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

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Mudanya'da sağanak su taşkınlarına yol açtı, mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Eşkel ve Esence bölgelerinde su taşkınlarına neden oldu. Esence'de pansiyonda mahsur kalan 2 kişi, Kapanca mevkiinde mahsur kalan 2 vatandaş da ekiplerce kurtarıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde su taşkınlarına sebep olurken, kaldıkları pansiyonda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Mudanya'nın Eşkel ve Esence bölgelerinde etkili olan sağanak yağış sonrası su taşkınları meydana geldi. Esence'de 53 yaşındaki M.Y. ile 60 yaşındaki A.S., mahsur kaldığı pansiyonda kurtarılırken, Yalıçiftlik Mahallesi Kapanca mevkiinde mahsur kalan 2 vatandaşın da ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi. Şiddetli yağış sebebiyle yağmur suyu ile birleşen denizin kahverengiye büründüğü görüldü.

Bölgede Mudanya Arama Kurtarma ekibi görev yaparken, merkezden de AFAD ekiplerinin gittiği öğrenildi. Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz ve Jandarma ekiplerinin de olay yerinde olduğu bilgisi geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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