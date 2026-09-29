Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı

Karşılaşmanın gidişatından memnun olmayan Bursa tribünlerinde A Milli Takım'a yönelik tepkiler yükseldi. Arda Güler ise taraftarların destek verdiği isim oldu. Real Madrid forması giyen genç futbolcu, özellikle ikinci yarıda oyunun merkezinde kalmaya çalışırken hücum organizasyonlarında sorumluluk aldı.

İTALYA'NIN ÖZEL PLANI ARDA GÜLER İÇİNMİŞ

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin maç sonrası sözleri de Arda Güler'in rakip açısından ne kadar önemli görüldüğünü ortaya koydu. Mancini, karşılaşma öncesinde Arda'ya özel önlem aldıklarını belirterek, genç futbolcunun topu aldığında çevresinde iki oyuncu bulunmasını planladıklarını söyledi. İtalyan teknik adam, Arda'nın tek bir dokunuşla maçın gidişatını değiştirebilecek yetenekte olduğunu ifade etti. Fotomaç