Haberler

Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı Haber Videosunu İzle
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takım'ın Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu gecede Arda Güler, ortaya koyduğu mücadeleyle öne çıktı. Tribünlerin desteğini alan genç yıldız için İtalya'nın özel önlem aldığı ortaya çıkarken, devre arasında Alessandro Bastoni'nin Arda'nın yanına gelerek formasını istemesi de gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

  • A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda 4-1 mağlup oldu.
  • İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, karşılaşma öncesinde Arda Güler'e özel önlem aldıklarını ve genç futbolcunun topu aldığında çevresinde iki oyuncu bulunmasını planladıklarını açıkladı.
  • İtalya'nın ilk golünü kaydeden Alessandro Bastoni, ilk yarı 3-0 sona erdikten sonra devre arasında Arda Güler'den formasını istedi ve iki oyuncu formalarını değiştirdi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda konuk etti. Ay-yıldızlılar mücadeleden 4-1 mağlup ayrılırken, Arda Güler performansıyla takım arkadaşlarından ayrılan isimlerden biri oldu. İtalyan basınında da Arda'nın özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunu öne çıkarıldı. Managing Madrid

TRİBÜNLERDEN ARDA'YA DESTEK

Karşılaşmanın gidişatından memnun olmayan Bursa tribünlerinde A Milli Takım'a yönelik tepkiler yükseldi. Arda Güler ise taraftarların destek verdiği isim oldu. Real Madrid forması giyen genç futbolcu, özellikle ikinci yarıda oyunun merkezinde kalmaya çalışırken hücum organizasyonlarında sorumluluk aldı.

İTALYA'NIN ÖZEL PLANI ARDA GÜLER İÇİNMİŞ

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin maç sonrası sözleri de Arda Güler'in rakip açısından ne kadar önemli görüldüğünü ortaya koydu. Mancini, karşılaşma öncesinde Arda'ya özel önlem aldıklarını belirterek, genç futbolcunun topu aldığında çevresinde iki oyuncu bulunmasını planladıklarını söyledi. İtalyan teknik adam, Arda'nın tek bir dokunuşla maçın gidişatını değiştirebilecek yetenekte olduğunu ifade etti. Fotomaç

DEVRE ARASINDA BASTONI YANINA GELDİ

Gecenin en dikkat çeken görüntülerinden biri ise ilk yarının ardından yaşandı. Türkiye soyunma odasına 3-0 geride giderken Arda Güler'in yanına İtalya'nın yıldız savunmacısı Alessandro Bastoni geldi.

İtalya'nın ilk golünü kaydeden Bastoni, henüz devre arasında Arda Güler'den formasını istedi. Milli futbolcu da bu isteği geri çevirmedi ve iki oyuncu formalarını değiştirdi. Haberler

Türkiye açısından skorun hayal kırıklığı yarattığı gecede İtalya'nın Arda Güler için aldığı özel önlem ve Bastoni'nin devre arasındaki forma talebi, genç yıldızın karşılaşmada öne çıkan ayrıntıları oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Hadise Milano Moda Haftası'nda cesur tarzıyla dikkat çekti

Hadise Milano'da baş döndürdü!
Fon vurgunuyla ilgili çarpıcı sözler: Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun peşine düşülmeli

"Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun..."
Çin'den Japonya'ya sert uyarı! 'Tarihten ders almazsa geleceği olmaz'

İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! "Geleceği olmaz" tehdidi
Hakem operasyonunda büyük skandal! Sınav kağıdındaki yazı hakeme ait çıkmadı

Büyük skandal! Sınav kağıdındaki yazı hakeme ait çıkmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alina Boz'dan karnı burnunda yeni pozlar! Kızını kucağına almak için gün sayıyor

Alina Boz'dan yeni pozlar! Kızını kucağına almak için gün sayıyor
8 yıl sonra konuştu! Melis İşiten'den Uraz Kaygılaroğlu hakkında dikkat çeken sözler

Ünlü oyuncudan 8 yıl sonra gelen itiraf! Yine onunla evlenirdim
Nurgül Yeşilçay yeni rolü için 1 yıldır hazırlanıyor; saçlarını boyatmadı, botoks yaptırmadı

Nurgül Yeşilçay yeni rolü için bakın nelerden vazgeçmiş
Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu

Türkiye'nin yeni yerli telefonu geliyor! Satış tarihi belli oldu
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi 'Yok artık' dedirtti

Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti

Özcan Deniz'in kardeşleri mahkemelik oldu! Kız kardeşine tanık olarak destek verdi: Yersiz ve haksız bir dava

Özcan Deniz'in ailesi mahkemelik! Ağabeyine karşı tanık oldu
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu

"Emniyete çağrıldım" deyip video çekti: Kimsenin şüphesi olmasın