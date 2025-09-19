Mudanya'da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Mudanya Atatürk anıtında düzenlenen tören ile kutlandı. Tören sonrasında Protokol, Gazileri dernek binasında ziyaret etti.

19 Eylül 1921 yılında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal ve Gazilik unvanının verilişinin 104. yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü Mudanya'da düzenlenen törenler ile kutlandı. İskele Meydanı AtatürkAnıtına çelenk sunumu ile başlayan törenlere Kaymakam Ayhan Terzi, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Aydoğan, Mudanya İlçe Jandarma Komutan Yarbay Ercan Yavuz, Mudanya İlçe Emniyet Müdürü Serdar Makineci'nin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, gaziler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Mudanya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan İbrahim Özyurtlu, "Asil Türk milletinin bağrından çıkan şerefli Türk ordusunun her bireyi dün olduğu gibi gelecekte de vatanımızın hürriyet ve bağımsızlığının en büyük güvencesi ve teminatıdır. İnanıyoruz ki, kan dökülerek vatan yapılan bu topraklar bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonrada Türk milleti tarafından kutsal emanet gibi korunacaktır" dedi.

Tören Protokolün Mudanya Muharip Gaziler Derneğini ziyaretiyle devam etti. Kaymakam Terzi Mudanya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan İbrahim Özyurtlu'ya özel kutusunda Türk Bayrağı ve çiçek takdim etti. - BURSA