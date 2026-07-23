Haberler

MSKÜ Rektörü Kaçar'dan 24 Temmuz Basın Bayramı Mesajı

MSKÜ Rektörü Kaçar'dan 24 Temmuz Basın Bayramı Mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının yıldönümünde yayımladığı mesajda basının demokrasi ve toplum için önemini vurgulayarak, tüm basın mensuplarının Bayramını kutladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 24 Temmuz Basında sansürün kaldırılışının yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Rektör Kaçar mesajında, "Basın; doğru, tarafsız ve güvenilir bilginin topluma ulaştırılmasında, demokratik hayatın güçlenmesinde ve kamuoyunun sağlıklı oluşmasında vazgeçilmez bir görevi yerine getirmektedir. Büyük bir sorumluluk ve özveriyle görev yapan basın mensupları, toplumsal gelişime ve ortak değerlerimizin korunmasına önemli katkılar sunmaktadır. Kamu adına yürüttükleri bu önemli görev, şeffaflık, hesap verebilirlik ve toplumsal dayanışma kültürünün güçlenmesine de değerli katkılar sağlamaktadır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Muğla'mızda görev yapan kıymetli basın mensupları başta olmak üzere tüm basın camiasının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mesleklerini büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle sürdüren tüm basın emekçilerine çalışmalarında sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü isimden hamile kalıp çocuk doğuran kadına büyük şok: Benden değil

Ünlü isimle birlikte oldu, doğurduğu bebekle ortada kaldı
Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin yeni yönetim kadrosu belli oldu! Mahmut Uslu kararı

Futbol A.Ş'nin A takımı belli oldu! Mahmut Uslu'dan şaşırtan karar
Pis Yedili'nin Karabiber'i ekranlara neden veda etti? Gerekçesi bomba

Pis Yedili'nin Karabiber'i ekranlara neden veda etti? Gerekçesi bomba
İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz

İsraillileri sınır dışı eden Müslüman lider ABD'ye pabuç bırakmadı
İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı

İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
Acı son! Denize girdi, bir daha çıkamadı

Acı son! Denize girdi, bir daha çıkamadı
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...