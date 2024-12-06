MSKÜ Kurumsal Akreditasyon Programı'ndaki Saha Ziyaretlerini Başarıyla Tamamladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında düzenlenen saha ziyaretlerini başarıyla tamamladı.

1-4 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşen saha ziyaretlerinde, MSKÜ'nün kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçleri, "planla, uygula, kontrol et ve önlem al" döngüsü çerçevesinde değerlendirildi.

KAP Değerlendirme Takımı, üç gün boyunca MSKÜ Yönetimi, birim yöneticileri, akademik ve idari personel, öğrenciler ile dış paydaşlarla kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Üniversiteye bağlı enstitü, fakülte, yüksekokullar, araştırma laboratuvarları, koordinatörlükler, uygulama ve araştırma merkezlerinin faaliyetleri yerinde incelendi.

Saha ziyaretleri, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Sülün, Prof. Dr. Deniz Ülgen, Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç, Kurumsal Akreditasyon Süreçlerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ali Bayrakdaroğlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Mehmet Özgür Avcı, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Er ve Kalite Koordinasyon Ofisi Yöneticisi Öğr. Gör. Kemal Yüce Kutucuoğlu'nun katıldığı çıkış bildirimi oturumu ile tamamlandı.

Kurumsal Akreditasyon Programı, yükseköğretim kurumlarının yapılarına uygun olarak YÖKAK tarafından oluşturulan değerlendirme takımları aracılığıyla yürütülüyor. Program kapsamında üniversiteler öncelikle bir ön ziyaret, ardından kapsamlı saha ziyareti ile değerlendiriliyor.

Değerlendirme sonucunda hazırlanan Kurumsal Akreditasyon Raporları (KAR) doğrultusunda, yükseköğretim kurumlarının akreditasyon durumlarına ilişkin nihai karar YÖKAK tarafından veriliyor.

MSKÜ, kalite güvencesine dayalı eğitim anlayışı ve toplumsal katkı odaklı çalışmaları ile yükseköğretimde sürdürülebilir gelişime katkı sağlamayı hedefliyor. Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlaması, üniversitenin bu alandaki kararlılığını bir kez daha kanıtladı.

MSKÜ, KAP süreci sonunda elde edilen çıktıları eğitim kalitesini daha da ileri taşımak için kullanmayı planlıyor. - MUĞLA