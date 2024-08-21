MSKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dişeti Çekilmesi Tedavisinde Kullanılabilecek Hidrojel Geliştirdi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, geliştirdikleri teknik ile dişeti çekilmesinin tedavisinde kullanılabilecek bir "hidrojel" elde etti.

Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye değer görülen "Palatal Yaralarda Uygulanacak Mezenkimal Kök Hücre Yüklü Liyofilize Hidrojel Geliştirilmesi" başlıklı proje ile dişeti yarası tedavilerinde klinik ortamda kullanımı kolay ürün geliştirilecek.

Multidisipliner bir ekip tarafından yürütülecek projede Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Ali Batuhan Bayırlı yürütücü; Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Deniz Genç, Muğla Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşletme Teknolojileri Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ezgi Eren Belgin, Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Patoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Leyla Tekin ve Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Dr. Serhat Sezgin ise araştırmacı olarak yer alıyor.

Damak yaraları için geliştirilen yapışkan hidrojel, rafta saklanabilecek ve kullanıma hazır kök hücre içerikli ağız mukozasına yapışma özelliğinde olacak.

Biyouyumluluk ve düşük toksisitesi dikkate alındığında hidrojeller, içine yerleştirilebilen ilaç veya hücresel içerikleri dağıtım sistemi olarak umut verici malzemelerden biri olarak görülüyor.

Benzer tedavilerde kullanılan ürünlerin hem saklama şartlarının güç olması hem de yara iyileşme hızında belirgin bir artış bulunmaması nedeniyle, ürünün sağlık sektöründe tercih edileceği öngörülüyor.

Ürün aynı zamanda patentlenerek ticarileştirilecek ve üretim aşamasına da geçtikten sonra milli bir ürün olarak ülkemize katma değer sağlayacak.

Proje yürütücüsü Öğr. Üyesi Dr. Ali Batuhan Bayırlı, "Dişeti çekilmesinin tedavisi için damak bölgesinden alınan yumuşak doku sonrası o bölgede yara bölgesi oluşmaktadır. Ağız içi mukozada yer alan yara bölgeleri, hastanın operasyon sonrası ağrı, kanama, enfeksiyon, duyusal işlev bozukluğu gibi semptomlara sebep olmaktadır. Güncel tedavilerde ozon tedavisi, fotobiyomodulasyon tedavisi, düşük seviyeli mikroakım elektroterapisi uygulanmaktadır, ancak yara iyileşme hızında belirgin bir artış bulunmamaktadır. Geliştirdiğimiz bir teknik ile klinikte kök hücre kullanımındaki sınırlamaları ortadan kaldırarak rafta saklanabilen kullanıma hazır kök hücre içerikli ağız mukozasına yapışma özelliğinde bir hidrojel elde ettik. Projemiz desteklenmeye değer görüldü. Mutluyuz, gururluyuz. Umarım hastalarımıza faydalı olur" dedi. - MUĞLA