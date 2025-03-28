MSKÜ'de Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

MSKÜ'de Ramazan Bayramı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında bayramlaşma töreni düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörlüğü tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında yapılan törene MSKÜ'nün idari ve akademik birimlerinde görev yapan personel katıldı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, Genel Sekreter Yardımcıları Ümit Metin ve Hasan Er, Ramazan Bayramı dolayısıyla MSKÜ personeli ile bir araya geldi.

MSKÜ ailesinin bayramını kutlayan Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, Ramazan Bayramı'nın huzur içerisinde geçmesini dileyerek, bayram tatili sebebiyle uzun yola çıkacak personeli dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan bayramlaşmaya katılan tüm idari ve akademik personele bayram çikolatası ikram edildi. - MUĞLA