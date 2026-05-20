NATO'dan Türkiye'ye Patriot değişimi: Almanya göreve hazırlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı, ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle NATO tarafından Türkiye'de görevlendirilen ilave Patriot sistemlerinden birinin haziran ayı içerisinde Almanya ile değiştirileceğini duyurdu. Bakanlık ayrıca, EFES-2026 Tatbikatı'nda Libya ve Suriye askeri unsurlarına eğitim desteği verildiğini ve ittifakın akaryakıt idamesini güçlendirecek 5 kat daha maliyet etkin bir boru hattı projesinin NATO'ya sunulduğunu açıkladı.

Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde İzmir Körfezi ile Seferihisar Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesinde devam eden EFES-2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı tarafından tatbikat sahasında basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, NATO bünyesindeki hava savunma sistemlerinin görev değişimine ilişkin askeri planlamaları açıkladı. ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından Türkiye'de görevlendirilen ilave iki Patriot hava savunma sisteminden birinin, haziran ayı içerisinde Almanya tarafından değiştirileceği bildirildi. Ülkede görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak yerleştirilecek bu sistemin yaklaşık altı ay süreyle görev yapması öngörülürken, sürecin mevcut güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda müttefiklerle koordineli şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Son dönemde Avrupa ülkelerinin, Avrupa güvenlik mimarisinin geleceğinde Türkiye'nin stratejik rolünü değerlendirdiği ve savunma, güvenlik ile stratejik iş birliği alanlarında ilişkileri derinleştirmeye önem verdiği kaydedildi.

Libya ve Suriye orduları, sınır dışında ilk kez sahada

Toplantının soru-cevap bölümünde, EFES-2026 Tatbikatı'na Libya ve Suriye askeri unsurlarının katılımı hakkında detaylar paylaşıldı. Libya'nın doğusundan 331, batısından 171 olmak üzere toplam 502 personelin Türk Silahlı Kuvvetleri ile müşterek olarak eğitim yaptığı, Flintlock-2026'da başlayan sürecin ardından Libya ordusunun kendi toprakları dışında ilk defa bu tatbikata katıldığı ifade edildi. Tatbikata tek Libya olarak katılan personele bot, mayın/EYP, tahkimat ve beka, özel kuvvet harekatı, SAT/SAS, ilk yardım, amfibi harekat, MEBS ve muharebe enkazı arama kurtarma alanlarında eğitimler verildiği aktarıldı. Yeniden yapılanma sürecine olan desteğin bir parçası olarak Suriye Ordusu'nun da çekirdek bir unsur ile ilk defa Suriye toprakları dışında bir tatbikata katılım sağladığı ve eğitim desteğinin devam edeceği açıklandı. Dost ve müttefik 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personelin katıldığı EFES-2026'da; birlikte çalışabilirliği geliştirmek, elektronik harp taktiklerini denemek, ortak siber güvenlik anlayışı oluşturmak ve hibrit harekat kabiliyetlerini artırmanın amaçlandığı bildirildi. Tatbikatta bu yıl, önceki yıllardan farklı olarak Ağ-Kara KOSATERE Harekat Yönetim Sistemi ile askeri karar verme sürecinde yapay zeka destekli analiz uygulamasının kullanıldığı bilgisi verildi.

NATO'ya 5 kat daha ekonomik akaryakıt boru hattı önerisi

Açıklamada, Türkiye'nin NATO'ya sunduğu askeri akaryakıt boru hattı projesinin detaylarına da değinildi. Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere paralel olarak İttifak'ın deniz yakıt taşımacılığına olan bağımlılığını azaltması maksadıyla hazırlanan projenin onay çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Söz konusu projenin alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkin olduğu, onaylanması halinde çok daha kısa sürede faaliyete geçirileceği ve müttefiklerin katkı paylarından oluşan NATO Ortak Fonları'nın ekonomik ve efektif kullanılmasını sağlayacağı ifade edildi. TSK unsurlarının diğer uluslararası faaliyetleri kapsamında; KKTC'de Doğal Afetler Arama Kurtarma Tatbikatı'nın icra edildiği, Hollanda, Sırbistan, İtalya, Tunus ve Romanya'daki çok uluslu tatbikatlara katılım sağlandığı ve 4-14 Haziran tarihleri arasında Denizkurdu-II Tatbikatı'nın planlandığı aktarıldı. Askeri diplomasi trafiğinde ise Genelkurmay Başkanı'nın NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldığı; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Bakan Yardımcılarının Özbekistan, Romanya, Pakistan, Belçika ve Polonya askeri heyetleriyle ikili görüşmeler ve fuar temasları gerçekleştirdiği açıklandı. Ayrıca yarın Polonya hava sahasında icra edilecek NATO "Dinamik Hedefleme Görevi"ne Tanker, HİK uçakları ve GÖKTÜRK-1 uydusuyla katılım sağlanacağı paylaşıldı.

Savunma sanayiinde yeni envanterler ve ilk kez denenen silahlar

Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı liderliğinde tam bağımsız savunma sanayii hedefi doğrultusunda geliştirilen yüksek teknoloji ürünü silah sistemlerinin tatbikatta başarıyla kullanıldığı belirtildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığınca TAYFUN Blok-2 Füzesi'nin ilk kez olmak üzere, Fırtına-2 obüsü, Akıncı TİHA ve Milli Piyade Tüfeği'nin (MPT-76) muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığı duyuruldu. Tatbikatta GÖKBEY helikopteri, M-60 T1 tankı, Panter ve Boran obüsleri, Hisar füze sistemleri, Korkut hava savunma silahları ve MEMATT gibi envanterdeki mevcut sistemlerin yanı sıra; MİLKAR-A sistemi, ALKA lazer silah sistemi, MAGAS-E, TOLGA yakın hava savunma sistemi, GÖKBERK lazer silah sistemi ve kamikaze sürü dron gibi muhtelif sistemlerin ilk defa kullanıldığı açıklandı. MKE tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Deniz Topu Denizhan'ın 7'ncisinin de atışlı kabul testlerini tamamlayarak MİLGEM Projesinin 10'uncu gemisine monte edilmek üzere teslim edildiği bildirildi. Doğanbey'de açılan ve 55 savunma sanayii firmasının yer aldığı sergide, üniversiteler arası proje yarışmasında ilk 10'a giren projelerin de sergilendiği belirtildi.

Terörle mücadele, hudut güvenliği ve Ortadoğu gelişmeleri

TSK'nın yürüttüğü operasyonlar neticesinde son bir hafta içerisinde 5 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu, harekat bölgelerinde mayın, EYP ve sığınak imha çalışmalarına devam edildiği açıklandı. Hudut güvenliği kapsamında son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 218 şahsın yakalandığı, 976 şahsın ise engellendiği bilgisi verildi. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarda yakalananların sayısının 3 bin 162'ye, engellenen kişi sayısının ise 30 bin 170'e ulaştığı ifade edildi. Ortadoğu'daki gelişmeler kapsamında, Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan "Küresel Sumud Filosu"na uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edildiği belirtilerek, alıkonulan vatandaşlarla beraber tüm katılımcıların derhal serbest bırakılması gerektiği vurgulandı. İran ile ABD arasındaki müzakere sürecinde tarafların sağduyulu davranmasının önemi hatırlatılırken, İsrail ve Lübnan arasındaki 45 günlük ateşkes uzatma kararının memnuniyetle karşılandığı eklendi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı