Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor

Güncelleme:
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Jhon Duran’ın Kolombiya Milli Takımı kampına katılmayıp eski takımının maçını izlemeye gitmesi tepki çekti. Disiplinsiz tavırları nedeniyle yıldız futbolcunun Dünya Kupası kadrosuna alınmayabileceği öne sürüldü.

  • Jhon Duran, Kolombiya Milli Takımı kampına katılmadı.
  • Duran, kamp yerine eski takımı Envigado'nun 2. Lig maçını izlerken görüntülendi.
  • Disiplinsiz tavırları nedeniyle Dünya Kupası kadrosuna alınma ihtimali azaldı.

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Jhon Duran, disiplinsiz tavırlarıyla bu kez Kolombiya Milli Takımı’nda gündeme geldi. Genç golcünün milli takım kampına katılmaması büyük tepki çekti.

MİLLİ TAKIM ANTRENMANINA KATILMADI

2026 Dünya Kupası’na katılacak Kolombiya Milli Takımı’nın geniş kadrosunda yer alan Jhon Duran’ın takım çalışmalarına katılmadığı ortaya çıktı. Teknik direktör Nestor Lorenzo’nun bu durumdan rahatsız olduğu belirtildi.

STADYUMDA GÖRÜNTÜLENDİ

Kolombiyalı futbolcunun milli takım kampında olmak yerine eski takımı Envigado’nun Quindío ile oynadığı 2. Lig maçını izlediği ortaya çıktı. Duran’ın Polideportivo Sur Stadyumu’nda görüntülenmesi ülkede büyük yankı uyandırdı.

DÜNYA KUPASI KADROSU TEHLİKEDE

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre Jhon Duran’ın disiplinsiz tavırları nedeniyle Dünya Kupası için açıklanacak 26 kişilik ana kadroya alınma ihtimali ciddi şekilde azaldı. Gazeteci Sheyla García’nın haberine göre yıldız futbolcu şu anda Medellin’de kamp yapan milli takım oyuncuları arasında yer almıyor.

FENERBAHÇE SONRASI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Sezon başında Fenerbahçe’nin Al Nassr’dan kiraladığı Jhon Duran beklentileri karşılayamamıştı. Sarı-lacivertli ekipten ara transfer döneminde Zenit’e giden Kolombiyalı futbolcu Rusya’da da istenilen performansı veremedi.

ZENIT OPSİYONU KULLANMAYACAK

Zenit yönetiminin genç golcünün satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği belirtildi. Rus ekibinin sezon bitmeden oyuncuya izin verdiği ve Duran’ın ülkesine döndüğü aktarıldı.

MİLLİ TAKIMDA 17 MAÇA ÇIKTI

22 yaşındaki santrfor Kolombiya Milli Takımı formasıyla şu ana kadar 17 maçta görev yaptı. Genç futbolcu milli formayla 3 gol kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye süreci için yeni çıkış

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
'Sizinle dertleşmek istiyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler

"Sizinle dertleşmek istiyorum" dedi, sözleri salonu ayağa kaldırdı

Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı

5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMiharbi mediç :

5 para etmez futbolcu,buna tanınan şans Emre Mora tanınsaydı en az 15 gol atardı ama maalesef yerli idi

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

