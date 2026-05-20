Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Pekin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ağırladığı kritik zirve sırasında, Çin’den ABD ile ticaret ilişkilerine dair dikkat çeken bir açıklama geldi. Çin Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Donald Trump ile Şi Cinping arasında gerçekleşen zirvenin ardından Washington tarafından duyurulan 200 Boeing uçağı satın alımını resmen doğruladı.

Dış basında geniş yankı uyandıran gelişme, Çin ile ABD arasında son yılların en büyük ekonomik yakınlaşma sinyallerinden biri olarak yorumlandı.

ÇİN, TİCARET ATEŞKESİNİ UZATMAK İSTİYOR

Çin Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre Pekin yönetimi, ABD ile yürürlükte bulunan ticaret ateşkesinin uzatılmasını talep edecek. Ayrıca iki ülkenin karşılıklı olarak uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin azaltılması için yeni müzakereler yürütülmesi planlanıyor.

Bakanlık, toplam değeri 30 milyar doları aşan ürünlerde karşılıklı vergi indirimleri için baskı yapılacağını duyurdu. Dış basına göre Pekin yönetimi özellikle teknoloji, havacılık ve tarım ürünlerinde daha düşük tarifeler hedefliyor.

TRUMP-XI ZİRVESİ SONRASI İLK SOMUT ADIM

Uluslararası medya kuruluşları, Boeing anlaşmasını Trump ile Şi arasında gerçekleşen son zirvenin ardından gelen ilk büyük ekonomik adım olarak değerlendirdi.

ABD merkezli analizlerde, Çin’in Boeing siparişini doğrulamasının yalnızca ticari değil aynı zamanda diplomatik bir mesaj taşıdığı ifade edildi. Uzmanlar, Pekin’in Washington ile gerilimi tamamen tırmandırmak yerine kontrollü bir ekonomik denge kurmaya çalıştığını belirtiyor.

PİYASALARDA POZİTİF ETKİ BEKLENTİSİ

Ekonomi çevreleri, anlaşmanın küresel piyasalar üzerinde olumlu etki yaratabileceğini değerlendiriyor. Özellikle Boeing hisselerinde yükseliş beklentisi öne çıkarken, havacılık ve sanayi sektörlerinde de pozitif hava oluşabileceği belirtiliyor.

ABD ile Çin’in karşılıklı gümrük vergilerini düşürme ihtimali ise küresel ticaret endişelerini azaltabileceği için borsalara destek verebilir. Uzmanlar, Washington-Pekin hattındaki tansiyonun düşmesinin özellikle Asya piyasaları ve küresel tedarik zinciri açısından kritik olduğunu ifade ediyor.

PUTİN ZİYARETİYLE AYNI GÜNE DENK GELDİ

Çin’in Boeing açıklamasının, Putin’in Pekin ziyaretiyle aynı döneme denk gelmesi de dikkat çekti. Şi Cinping’in Putin’le görüşmesinde “Çin-Rusya ilişkileri kaos ortamında sakinleştirici güç” mesajı verdiği belirtilmişti.

Batılı analizlerde, Pekin’in bir yandan Moskova ile stratejik ortaklığını sürdürürken diğer yandan ABD ile ekonomik ilişkileri yeniden dengelemeye çalıştığı yorumu yapıldı.

BOEING İÇİN KRİTİK PAZAR

Çin, Boeing için dünyanın en büyük havacılık pazarlarından biri olarak görülüyor. Son yıllarda ABD-Çin gerilimi nedeniyle Boeing siparişlerinde ciddi düşüş yaşanmıştı.

Dış basında yer alan değerlendirmelerde, 200 uçaklık anlaşmanın Boeing için milyarlarca dolarlık ekonomik rahatlama sağlayabileceği ve küresel havacılık sektöründe önemli etki yaratabileceği ifade edildi.

