AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Yavuz Bingöl: Siyasetten uzak kalamıyorum

Ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl, AK Parti Grup Toplantısı’nı izlemek için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gitti. Meclis koridorlarında görüntülenen Bingöl, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“İLK KEZ GELDİM”

Kameralara yansıyan görüntülerde Yavuz Bingöl’ün Meclis’te oldukça samimi tavırlar sergilediği görüldü. Basın mensuplarının “Meclis’e ilk kez mi geldiniz?” sorusuna Bingöl, “İlk kez geldim” yanıtını verdi.

“SİYASETTEN UZAK KALAMIYORUM”

Açıklamalarıyla dikkat çeken Bingöl, siyasete olan ilgisini de açıkça dile getirdi. Ünlü sanatçı, “Siyasetten uzak kalamıyorum” ifadelerini kullandı.

SİYASETE YAKIN DURUŞUYLA SIK SIK GÜNDEME GELİYOR

Yavuz Bingöl, son yıllarda yaptığı açıklamalar ve katıldığı etkinliklerle siyasete yakın duruşuyla sık sık gündeme geliyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği destek mesajlarıyla bilinen Bingöl, daha önce de çeşitli siyasi program ve organizasyonlarda yer almıştı.

Sanat dünyası ile siyaset arasındaki ilişkinin doğal olduğunu savunan Bingöl’ün, “Siyasetten uzak kalamıyorum” sözleri de bu yaklaşımının son örneği olarak yorumlandı.

MECLİS KORİDORLARINDA DİKKAT ÇEKTİ

AK Parti Grup Toplantısı için TBMM’ye gelen Bingöl’ün Meclis koridorlarında yoğun ilgi gördüğü gözlendi. Kameralara samimi tavırlarla yansıyan sanatçı, basın mensuplarıyla sohbet etti. Görüntüler sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com