New York’ta büyük panik! Araç bir anda patladı

ABD’nin New York kentinde, Manhattan’daki ünlü Charging Bull (Boğa) heykeli yakınlarında bir araçta patlama meydana geldi. Olay sırasında araçtan yükselen büyük alev topu ve yoğun duman çevrede paniğe neden oldu.

Ekteki videoda, patlamanın ardından bölgeden dumanların yükseldiği ve çevredeki vatandaşların hızla uzaklaştığı görüldü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olayın nedeni tartışma konusu oldu.

TERÖR ŞÜPHESİ GÜNDEME GELDİ

Patlamanın ardından bazı sosyal medya kullanıcıları olayın terör saldırısı olabileceğini öne sürdü. Ancak şu ana kadar ABD’li yetkililerden olayın bir saldırı olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Dış basında yer alan ilk bilgilere göre güvenlik ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, patlamanın teknik arıza mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı araştırılıyor.

BÖLGE NEW YORK’UN EN YOĞUN NOKTALARINDAN

Patlamanın yaşandığı Charging Bull heykeli, Wall Street’in simgesi olarak biliniyor ve her gün binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Bölge aynı zamanda New York’un finans merkezi olarak kabul ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Olayda yaralı ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz net bilgi paylaşılmadı. New York polisi ve itfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürerken, olayın nedeni yapılacak resmi açıklamayla netleşecek.

