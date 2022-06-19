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MSB'den 'Babalar Günü'ne özel klip

İhlas Haber Ajansı - Utku Şimşek - Yerel
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MSB'den 'Babalar Günü'ne özel klip Milli savunma Bakanlığı tarafından, 'Babalar Günü' dolayısıyla özel bir video klip hazırlandı.

MSB'den ' Babalar Günü'ne özel klip

ANKARA - Milli savunma Bakanlığı tarafından, ' Babalar Günü' dolayısıyla özel bir video klip hazırlandı.

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan, "Babalar Günü" klibi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Söz konusu video klipte; Eğirdir, Konya, KKTC, İdlib, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Adana, Van, Rasulayn, Kuzey Irak, Şırnak, İstanbul, Balıkesir, Yalova, Eskişehir, Kosova, Somali, Azerbaycan, Libya, Telabyad, Bosna Hersek, Katar lokasyonlarında görev alan Türk Silahlı Kuvvetler personelinin Babalar Günü mesajları yer aldı. Klipte ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı dahil olmak üzere tüm kuvvet komutanlıklarından personelin de bulunduğu gözlemlendi. Öte yandan MSB tarafından hazırlanan video klibin yer aldığı paylaşımda, "Baba demek, özveri ve kahramanlık demek. Baba demek, cesaret ve yiğitlik demek. Başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere evlatları için yaşayan, çocukları için her türlü fedakarlığı göze alan tüm babaların 'Babalar Günü' kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı.

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Yerel

Milli Savunma Bakanlığı Babalar Günü Ankara Genel Yerel Haberler

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