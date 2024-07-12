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MS Hastası Lokantacı İşinden Oldu

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Aksaray'da çalışabilmesi için hayırsever vatandaşların aldığı tek kişilik elektrikli üç tekerlekli moped ile müşteri siparişinden dönerken bir otomobilin çarpıp kaçması sonucu yaralanan ve aracı kullanılamaz hale gelen MS hastası lokanta işletmecisi işinden oldu.

Aksaray'da çalışabilmesi için hayırsever vatandaşların aldığı tek kişilik elektrikli üç tekerlekli moped ile müşteri siparişinden dönerken bir otomobilin çarpıp kaçması sonucu yaralanan ve aracı kullanılamaz hale gelen MS hastası lokanta işletmecisi işinden oldu.

MS hastası lokantacı esnafı 49 yaşındaki Kazım Tektaş'ın ekmeğini elinden alan kaza 1 Mayıs 2024 tarihinde meydana geldi. MS hastası olması nedeniyle yürümekte güçlük çektiği için çalışamayan ve bir süre önce hayırsever vatandaşların desteğiyle elektrikli üç tekerlekli moped sahibi olan Kazım Tektaş ekmeğini kazanmak için küçük bir dükkan kiralayarak kokoreççilik yapmaya başladı. Yaklaşık 1 yıldır kokoreççilik yaparak geçimini sağlayan Tektaş, 1 Mayıs tarihinde sipariş teslimatından dönerken bir otomobil çarparak kaçtı. Kazada elektrikli moped yan yatarken, çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kazada yaralanan Tektaş ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken kısa bir süre gördüğü tedavinin ardından tekrar işine başlamak için elektrikli aracının başına gitti. Ancak kazada aracının kullanılamaz hale gelmesi üzerine işine başlayamayan Tektaş yaptırmak istediği aracının maliyeti yüksek olunca işini yapamayacak duruma geldi. Yaklaşık 2 aydır elektrikli aracı olmadığı için evden dükkanına gelemeyen, gelse de siparişleri müşterilerine götüremeyen Tektaş, yeniden ekmek teknesine kavuşacağı günü bekliyor. Kaza tarihinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme ve araştırmalarda Tektaş'a çarpıp kaçan aracın plakası ve sürücünün kimliği de tespit edilirken, Kazım Tektaş'ın şikayetçi olması üzerine kaza mahkemeye taşındı. Halen arabuluculuk aşamasında olan olayda çarpıp kaçan 20 yaşındaki H.D. isimli sürücü polisin resmi tutanağında tam kusurlu olarak gözükse de Tektaş'ın hiçbir masrafını karşılamazken, Tektaş'tan da şikayetçi oldu.

Yaşanan olayı anlatan MS hastası Kazım Tektaş, "Tedavisi olmayan bir hastalığım var. Asıl mesleğim turizm otelcilik. Hastalığım nedeniyle mesleğimi yapamadığım için gıda sektörüne girdim. 50 metrekare dükkan kiraladım. Günde 20-30 ekmek satarım. Devletten de bir gelirim yok. Bu şekilde geçimimi sağlıyorum. Yemek siparişlerini getirip götürüyordum. Benim her şeyim bu araba. Ayaklarımda sıkıntım var, yürüme zorluğu çeken bir insanım. Tutunarak yürüyebiliyorum. Mayıs ayının 1'inde müşteriye gittim. Müşteriye siparişimi verdikten sonra ana yoldan gelirken bir araç geldi bana vurup kaçtı. Mağdurum, sakatım, raporlarım var. Polis raporlarım da var. Yaklaşık 65 gündür çalışamıyorum. Dükkan kiram birikti. Vergim, Bağkur'um ve ev kiram var. Bu araç benim ekmek teknem olduğu için mecburen elim kolum ayağım. Şikayetçi oldum ama arayan soran yok. Merkezde geldi vurdu bana, arabam devrildi içinde sıkıştım kaldım. Allah razı olsun vatandaşların sayesinde çıktım araçtan" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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