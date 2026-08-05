Motosikletli Konvoydan Onkoloji Hastası Çocuklara Moral

Eskişehir'de onkoloji servisinde yatan çocuklara moral vermek isteyen onlarca motosikletli, konvoy halinde hastanenin önünde toplandı. Tedavileri devam eden çocuklar, motosikletlileri camlardan selamladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesindeki Profesör Dr. Servet Bilir Onkoloji Merkezi'nde çok sayıda çocuk hasta tedavi görüyor. Bu hastalardan birisi olan Halil Efe isimli çocuk ve ailesi, motosiklet gruplarını hastaneye davet etti. Bu davet üzerine harekete geçen 222 Eskişehir Motosiklet Derneği, Redline Motosiklet Kulübü, Ares Motosiklet Kulübü, Eskişehir Motosiklet Grubu, Hürriders Motosiklet Kulübü ve Türk Riders Chopper Club üyeleri, anlamlı bir etkinlik düzenledi. 222 Eskişehir Motosiklet Derneği'nin önünde toplanan yaklaşık 50 motosikletli, konvoy halinde onkoloji merkezinin önüne geldi. Maskotların da eşlik ettiği grup, hastanenin camından bakan çocuklara selam yollayıp moral vermeye çalıştı.

"Onları daha iyiye götürebilmek için destek olmaya çalışıyoruz"

222 Motosiklet Derneği Başkanı Muhammed Bayır, "Biz bunu aslında sadece bugün değil, yıllardır yapıyoruz. Özellikle onkolojide yatan çocuklarımızın resmi bayramlarında buraya gelip kutlama yapıyoruz. Genellikle bir hafta önceden gelip servisleri süslüyoruz. Ufak tefek hediyelerle onlara moral olabilmek, onları daha iyiye doğru götürebilmek için destek olmaya çalışıyoruz. Bugün yaklaşık 5 tane kulübümüz var. 40-50 civarı motosikletle geldik" dedi.

"Unutmamaları gereken şey, motosikletçi abileri yanlarında"

Çocuklara umut aşılamayı amaçladıklarını vurgulayan Bayır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan çıkan çocuklarımız da oldu. Onlara sürüş sözü de veriyoruz. İnşallah sağlıklarına ulaşırlar, bir an önce yanımıza, aramıza katılırlar ve bizlerle beraber motosiklet sürerler diye düşünüyoruz. Özellikle bugün buraya gelmemize vesile olan Halil Efe diye bir çocuğumuz var, babası da Murat Bey. Onların davetiyle buraya geldik. Çocuklarımıza biraz neşe katmak istiyoruz. Motosikletliler sadece motor sürmüyor; umuda, mutluluğa sürüyor. Unutmamaları gereken şey, motosikletçi abileri yanlarında. Sağlık, huzur, mutluluk diliyoruz. İnşallah en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar ve aramıza dönerler; hep beraber turlarız, gaza basarız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı