Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden 12 Yaşındaki Çocuk Toprağa Verildi

Motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuk toprağa verildi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Görkem Soydemir gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, Camiavlu Mahallesi'nde 5 Mayıs Pazartesi günü saat 18.45 sıralarında yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.C.K. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Görkem Mehmet Soydemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk savrulurken, sürücü de motosikletten düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mehmet Görkem Soydemir'in hayatını kaybettiğini tespit ederken, motosiklet sürücüsü A.C.K. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sevenleri son yolculuğuna uğurladı

Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Soydemir'in cenazesi, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. İkindi namazına müteakip Siteler Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazın sonrası Sodeymir Armutalan Mezarlığı'nda sevenleri, ailesi ve arkadaşlarının gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.