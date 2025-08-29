Motor Ustası Muzaffer Polat: Radyatör ve Termostat Bakımları Hayati Öneme Sahip

Kayseri'de 30 yıldır motor ustalığı yapan Muzaffer Polat, araçlarda radyatör ve termostat bakımlarının da önemli olduğunu söyleyerek, "Uzun rampalarda sürekli çalışan klima motora ekstra yük bindirir" dedi.

Rampalarda sürekli açık kullanılan klimaların harareti yükselterek motora zarar verebileceğini söyleyen Muzaffer Polat, "Arabaların genelde olan periyodik bakımlarının kullanıcılar tarafından düzenli olarak yapılması gerekiyor. Sıcaklarda genelde arabaların sıkıntıları radyatör temizliği ve termostat oluyor. Bunların bakımlarının da yapılması gerekiyor. Klima kullanımında ise rampaları çıkarken, uzun rampalarda özellikle devamlı motoru çalıştırdıkları için motora ekstra bir yük biniyor. Bundan dolayı da hararet yapan arabalarla karşılaşabiliyoruz. Aslına bakılırsa düzenli bakımı yapılan araçlarda çok olmaz ama, klima motora ekstra bir yük bindirdiğinden dolayı hararetler daha çabuk yükselebiliyor, motor yemeler olabiliyor, piston sarmaları olabiliyor" dedi.

Polat, doğru bakımın önemli olduğunu söyleyerek, "Birçok arabanın 10 bin bakımları oluyor. Bu bakımlarda da yağ, hava ve yakıt filtrelerinin değişmesi gerekiyor. Ayrıca radyatör temizliğinin de dışarıdan yapılması gerekiyor. Çünkü bu radyatör petekleri aynı arı petekleri gibidir. Bunların içerisine su, yağ, toz, sinek gibi etkenler dolduğundan dolayı fan ne kadar çalışsa dahi soğutmayabiliyor. Hava sirkülasyonunu tam yapmadığı için hararetlerde yükselme olabiliyor. Yağ bakımlarında da her arabanın yağı aynı değil. Araç sahipleri gittikleri servislerle ve ustalarıyla istişare edip en azından hangi yağı ve hangi filtreleri kullanılması gerektiğini öğrenebilir. Antifrizlerde hangisini kullanması gerektiğini istişare ederek en azından periyodik bakımlarıyla ilgili bilgi almaları daha sağlıklı olur" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ