DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama
PKK'nin kongresi sonrası MHP cephesinden ilk yorum: Kan ve kin devri kapanmıştır

PKK kongresi sonrası sürecin mimarı MHP'den ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı

"Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı"
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç

Motokuryenin Trajik Ölümü: 39 Yaşındaki Filya Son Yolculuğuna Uğurlandı

Motokuryenin Trajik Ölümü: 39 Yaşındaki Filya Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 39 yaşındaki motokurye Bulut Faruk Filya, meslektaşlarının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kazada motosikletin parçalandığı ve Filya'nın hayatını kaybettiği bildirildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde paket götürürken karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden 39 yaşındaki motokurye son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, gece saat 02.50 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.P. kontrolündeki 54 YR 859 plakalı hafif ticari araç, paket götürdüğü esnada Bulut Faruk Filya (39) idaresindeki 54 AJR 940 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet paramparça oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motokurye Bulut Faruk Filya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçların aldığı hasar ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Meslektaşları yalnız bırakmadı

3 çocuk babası olduğu öğrenilen Filya, Serdivan Bahçelievler Mahallesi Siteler Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Filya'nın cenazesine çok sayıda meslektaşı da katıldı. Namazın ardından cenaze aracının peşinde konvoy oluşturan motokuryeler, motorlarının ön ve arka kısımlarına hayatını kaybeden Bulut Faruk Filya'nın fotoğrafını yapıştırdı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
İki hoca da kozlarını oynadı! İşte RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri

İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Fenerbahçe'nin 11'inde sürpriz
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
20 bin memur ve işçi alımı için süreç başladı

20 bin memur ve işçi alımı için süreç başladı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.