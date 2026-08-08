MOTAŞ Otobüsü Hastane Yolunda: 82 Yaşındaki Yolcuya Müdahale

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya'da şehir içi sefer yapan MOTAŞ otobüsünde 82 yaşındaki bir yolcunun fenalaşması üzerine sürücü, güzergahını değiştirerek otobüsü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şehir içi seferini sürdüren MOTAŞ'a ait yolcu otobüsünde bulunan 82 yaşındaki Derviş Dağdeviren, bir anda fenalaştı. Durumu fark eden yolcular, otobüs sürücüsüne haber verdi.

Derviş Dağdeviren'in rahatsızlandığını öğrenen sürücü, güzergahını değiştirerek içerisinde yolcuların da bulunduğu otobüsü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi.

Hastanenin acil servis alanına kadar giren otobüsteki Derviş Dağdeviren'e sağlık görevlileri müdahale etti. Sedyeye alınan 82 yaşındaki yolcu, tedavisi yapılmak üzere acil servise götürüldü.

Derviş Dağdeviren'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA