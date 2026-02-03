KBRN tehditlerine karşı MKE'den yerli ve milli koruma

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için NATO standartlarında yerli ve milli koruyucu ekipmanlar geliştirerek sahadaki personelin güvenliğini üst seviyeye taşıyor.

MKE, asırlık tecrübesi ve güçlü üretim altyapısıyla TSK için sadece silah sistemleri ve mühimmat değil, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlere karşı da yerli ve milli koruma çözümleri üretiyor.

MKE bünyesindeki AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen yüksek teknolojili KBRN koruyucu kıyafetlerin üretimi aralıksız sürüyor. Aktif karbon teknolojisi kullanılarak çok katmanlı yapıda tasarlanan kıyafetler, en zorlu operasyonel şartlarda dahi personelin güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

İki ayrı fonksiyonel katman teknolojisi ve dört farklı model esas alınarak geliştirilen sistem, 8 ayrı ürün konfigürasyonuyla farklı görev profilleri ve kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilecek esnek bir yapı sunuyor.

MKE tarafından geliştirilen KBRN nefes gaz maskeleri, düşük aerosol geçirgenliği ve buğu önleyici panoramik cam yapısıyla -30 ile +50 derece arasındaki sıcaklıklarda kesintisiz solunum güvenliği sağlıyor. KBRN koruyucu eldivenler, yüksek kimyasal dayanımı ve artırılmış parmak ucu hassasiyetiyle yağmur, çamur ve düşük sıcaklık gibi olumsuz hava şartlarında dahi operasyonel kontrolü destekliyor. KBRN koruyucu bot kılıfları ise kimyasallara karşı yüksek dirençli yapısı ve ayarlanabilir tasarımıyla zorlu saha şartlarında personelin hareket kabiliyetini artırıyor.

Buhar, sıvı ve partikül formundaki savaş ajanlarına karşı etkin bariyer oluşturan koruyucu kıyafetler, taktik operasyonlarda ergonomi ve hareket kabiliyeti gözetilerek tasarlandı. Diz, dirsek, sırt ve temas bölgeleri güçlendirilen kıyafetler, aşırı sıcak ve soğuk hava şartlarında uzun süreli ve güvenli kullanım imkanı sunuyor.

Kıyafetlerde el ve ayak bileği bölgelerinde uygulanan çift katmanlı koruma, sıvı ve buhar girişine karşı ek güvenlik sağlarken sırt bölümünde yer alan acil tahliye taşıma aparatı yaralı tahliyesine yönelik hızlı müdahaleyi destekliyor.

MKE mühendislerinin imzasını taşıyan tüm KBRN koruyucu ekipmanlar NATO standartlarına uygun olarak geliştirildi. Sistemler, Türkiye'nin KBRN alanındaki yetkinliğini ileri bir seviyeye taşırken yüksek ihracat potansiyeliyle de dikkat çekiyor. - ANKARA