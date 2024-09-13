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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas liderleriyle görüştü

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MİT Başkanı İbrahim Kalın Ankara'da Hamas Siyasi Büro liderlerini ağırladı. Görüşmede, İsrail-Filistin ateşkes müzakereleri ve esir takası konuları ele alındı. Gazze'deki insani durum ve kalıcı ateşkes için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Zirvede Hamas tarafından kimlerin yer aldığı ise belirtilmedi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas Siyasi Büro liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

KALIN, ANKARA'DA HAMAS LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas Siyasi Büro liderlerini ağırladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın ve Hamas Siyasi Büro liderleri arasında yapılan görüşmede; İsrail- Filistin arasında ateşkes müzakerelerinde gelinen son nokta ve esir takası konuları ele alındığı belirtildi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas liderleriyle görüştüMİT Başkanı İbrahim Kalın

KALICI ATEŞKES VE İNSANI YARDIM GÖRÜŞÜLDÜ

İnsanlık dramının yaşandığı Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması için atılabilecek somut adımlar değerlendirildiği görüşmede, Hamas'ın, müzakere sürecindeki yapıcı ve olumlu tavrının altı çizilirken, İsrail'in BMGK kararlarıyla desteklenen ve mutabık kalınan öneri metnine yeni şartlar getirmesinin ateşkes sürecini zorlaştırdığı kaydedildi. Yapılan görüşmede, İsrail'in katliama yol açan saldırılarını sürdürmesinden duyulan endişe de dile getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sürecin başından bu yana ateşkesin sağlanması için taraflar ve ilgili tüm aktörler ile temaslarını sürdürmeye devam ettiği, önemli bir rol üstlenildiği belirtildi. MİT'in Hamas üst yönetimi, İsrail, Mısır, Katar ve ABD başta olmak üzere bütün aktörlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğü kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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