MİT'ten 100 yıllık özel koleksiyon: Türk istihbaratçı Goebbels'i böyle takip etti

MİT, internet sitesinde "Özel Koleksiyon" bölümü içerisinde "100 Yıllık" adı altında, Teşkilat tarihinin alıntıların yer aldığı bir çalışma yayımladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa süre önce Türkiye'ye gelen Alman Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'i gazeteci gibi davranarak takip eden Türk istihbarat mensubunun tuttuğu raporu paylaştı.

MİT'in resmi internet sitesinde "Özel Koleksiyon" bölümü içinde "100 Yıllık" adı altında, Teşkilat tarihinin alıntıların yer aldığı bir çalışma yayımladı. Yayımlanan koleksiyonda en eskisi 1920 tarihli olan 17 belge ziyaretçilerin erişimine açıldı.

GOEBBELS'İ TAKİP ETTİ

1920 tarihli olan 17 belge, içerisinde en dikkat çekici olanı, gazeteci gibi davranan Türk istihbarat mensubunun, İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa süre önce Türkiye'ye gelen Alman Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e yaklaşarak tuttuğu rapor oldu.

MİT'in yayımladığı belgeler arasında, Adana ve Mersin'de 1920'li yıllarda konsolosluklar ile maske kuruluşlar bünyesinde çalışan yabancılar hakkında Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından derlenen detaylı bilgi ve bu yabancıların faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar yer alıyor.