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MİT'ten 100 yıllık özel koleksiyon: Türk istihbaratçı Goebbels'i böyle takip etti

MİT'ten 100 yıllık özel koleksiyon: Türk istihbaratçı Goebbels'i böyle takip etti
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), internet sitesinde 'Özel Koleksiyon' bölümünde 1920 yılından itibaren 17 belgeyi yayımlayarak Teşkilat tarihine ışık tuttu. En ilginç belgelerden biri, dönemin gazetecisi gibi davranan bir istihbarat mensubunun Joseph Goebbels'e dair raporu.

MİT, internet sitesinde "Özel Koleksiyon" bölümü içerisinde "100 Yıllık" adı altında, Teşkilat tarihinin alıntıların yer aldığı bir çalışma yayımladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa süre önce Türkiye'ye gelen Alman Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'i gazeteci gibi davranarak takip eden Türk istihbarat mensubunun tuttuğu raporu paylaştı.

MİT'ten 100 yıllık özel belge: Türk istihbaratçı Goebbels'i böyle takip etti

MİT'in resmi internet sitesinde "Özel Koleksiyon" bölümü içinde "100 Yıllık" adı altında, Teşkilat tarihinin alıntıların yer aldığı bir çalışma yayımladı. Yayımlanan koleksiyonda en eskisi 1920 tarihli olan 17 belge ziyaretçilerin erişimine açıldı.

MİT'ten 100 yıllık özel belge: Türk istihbaratçı Goebbels'i böyle takip etti

GOEBBELS'İ TAKİP ETTİ

1920 tarihli olan 17 belge, içerisinde en dikkat çekici olanı, gazeteci gibi davranan Türk istihbarat mensubunun, İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa süre önce Türkiye'ye gelen Alman Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e yaklaşarak tuttuğu rapor oldu.

MİT'ten 100 yıllık özel belge: Türk istihbaratçı Goebbels'i böyle takip etti

MİT'in yayımladığı belgeler arasında, Adana ve Mersin'de 1920'li yıllarda konsolosluklar ile maske kuruluşlar bünyesinde çalışan yabancılar hakkında Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından derlenen detaylı bilgi ve bu yabancıların faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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